Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 сентября 16:50
16:49
Спорт
Павел Буре вошел в новый совет IIHF
16:45
Общество
Доктор Мясников перечислил заболевания, характерные для каждой группы крови
16:44
Армия
ВСУ на учениях с НАТО использовали советские беспилотники в качестве мишеней
16:44
Общество
Алиханов рассказал о реконструкции старинного поселка Железнодорожный под Калининградом
16:40
Шоу-бизнес
Автор New York Post предложил относится к принцу Гарри и Меган Маркл как к туристам
16:39
Политика
Путин обратил особое внимание на появление пятой партии в Госдуме
16:37
Политика
Владимир Путин: «Единая Россия» доказала свое лидерство после думских выборов
16:35
Политика
Путин призвал лидеров партий к выполнению обещаний
16:34
Весь мир
Армия Венесуэлы спасла сотни заложников банды «Поезд из Арагуа»
16:34
Экономика
Владимир Путин призвал к максимальному снижению уровня бедности
Все новости

Путин поздравил лидеров российских партий с их победой на выборах
Политика
Путин поздравил лидеров российских партий с их победой на выборах
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 25 сентября. Российский президент Владимир Путин поздравил руководителей партий с их победой на прошедших выборах депутатов Государственной думы VIII созыва.

Во время встречи с лидерами политических сил Владимир Путин отметил, что избирательный процесс прошел открыто, в соответствии с законодательством и при высокой явке.

Переговоры главы государства и лидеров политических партий проходят в формате видеоконференции. У президента на 25 сентября также запланирована встреча с избранными руководителями регионов России.

Как стало известно ранее, Путин на совещании с Совбезом поднял вопрос безопасности Союзного государства. По словам президента, необходимо уделить внимание теме безопасности России и Белоруссии.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин поздравил лидеров российских партий с их победой на выборах
выборы путин госдума партии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru