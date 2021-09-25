Путин поздравил лидеров российских партий с их победой на выборах

Москва, 25 сентября. Российский президент Владимир Путин поздравил руководителей партий с их победой на прошедших выборах депутатов Государственной думы VIII созыва.

Во время встречи с лидерами политических сил Владимир Путин отметил, что избирательный процесс прошел открыто, в соответствии с законодательством и при высокой явке.

Переговоры главы государства и лидеров политических партий проходят в формате видеоконференции. У президента на 25 сентября также запланирована встреча с избранными руководителями регионов России.

Как стало известно ранее, Путин на совещании с Совбезом поднял вопрос безопасности Союзного государства. По словам президента, необходимо уделить внимание теме безопасности России и Белоруссии.