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Актер Андрей Мерзликин высмеял новости о своем «разводе» с женой
Шоу-бизнес
Актер Андрей Мерзликин высмеял новости о своем «разводе» с женой
instagram.com  /  @merzlikinandrey

Москва, 25 сентября. Звезда фильма «Бумер» Андрей Мерзликин прокомментировал в Instagram-аккаунте новость о собственном «разводе» с женой Анной, с которой прожил в браке 15 лет.

Брак Андрея и Анны Мерзликиных считается самым крепким в российском шоу-бизнесе. Пара поженилась 15 лет назад и за годы совместной жизни никогда не давала поводов для скандальных пересудов. Кроме того, актер довольно часто признавался в любви супруге, которая подарила ему четверых детей. Поэтому информация о разрыве звезды фильма «Бумер» с женой стала настоящим шоком для поклонников.

Позже оказалось, что СМИ «развели» Андрея и Анну Мерзликиных из-за курьезного совпадения. На сайте Нагатинского районного суда города Москвы появилось заявления на расторжение брака, где ответчиком значился Мерзликин А. И. Документ датировался 23 сентября, поэтому журналисты сделали вывод, что супруга артиста подала на развод в собственный день рождения. Новость подняла такую шумиху, что артист решил расставить все точки над i в своем Instagram-аккаунте.

«Весь день звонки, вопросы. Новость конечно «желтая». День рождения у Анны действительно 23 сентября, но отмечала она его походом не в загс, а в ресторан! И подавала она не заявление на развод, а на чай официантам», — иронично прокомментировал свой «развод» Мерзликин.

Мерзликин и его жена восприняли случившиеся с юмором, назвав новость о «разводе» оригинальным подарком ко дню рождения. Поклонники звездной пары с облегчением выдохнули и в комментариях поиронизировали над этим инцидентом с однофамильцами.

«У меня чуть инфаркт не случился!»;

«Ой! Значит сто лет будете жить вместе! В любви и благополучии!»;

«А я и не поверила. У вас прекрасная семья! Дай Бог и в дальнейшем вам жить в любви и согласии!» — написали фанаты.

Совсем не счастливый конец оказался в истории продюсера Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник сообщила, что 2 сентября суд официально расторг брак пары.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актер Андрей Мерзликин высмеял новости о своем «разводе» с женой
актер развод семья отношения мерзликин
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