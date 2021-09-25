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«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после ничьей с «Химками»

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 16:20
Спорт
«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после ничьей с «Химками»
fclm.ru  /  Футбольный клуб «Локомотив», Москва

Москва, 25 сентября. Столичный футбольный клуб «Локомотив» смог удержать ничью в матче с «Химками», который проходил в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2021/22 года.

Встреча, состоявшаяся на стадионе «Арена Химки», завершилась со счетом 0:0. Самым ярким моментом матча стало удаление с поля вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме. Арбитр Алексей Амелин принял это решение в начале второго тайма после грубой игры голкипера «железнодорожников» против нападающего «Химок» Кемаля Адеми. Это позволило 17-летнему Даниилу Худякову выйти на поле и дебютировать за «Локомотив».

После матча с «Химками» «железнодорожники» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. На счету «Локомотива» 17 очков по итогам девяти игр. «Химки» находятся на 14-й строчке, а лидером пока остается «Зенит», завоевавший 20 очков.

Ранее петербургский клуб обыграл казанский «Рубин» в матче восьмого тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Зенита».

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футбол локомотив химки
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