«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после ничьей с «Химками»

Москва, 25 сентября. Столичный футбольный клуб «Локомотив» смог удержать ничью в матче с «Химками», который проходил в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2021/22 года.

Встреча, состоявшаяся на стадионе «Арена Химки», завершилась со счетом 0:0. Самым ярким моментом матча стало удаление с поля вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме. Арбитр Алексей Амелин принял это решение в начале второго тайма после грубой игры голкипера «железнодорожников» против нападающего «Химок» Кемаля Адеми. Это позволило 17-летнему Даниилу Худякову выйти на поле и дебютировать за «Локомотив».

После матча с «Химками» «железнодорожники» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. На счету «Локомотива» 17 очков по итогам девяти игр. «Химки» находятся на 14-й строчке, а лидером пока остается «Зенит», завоевавший 20 очков.

Ранее петербургский клуб обыграл казанский «Рубин» в матче восьмого тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Зенита».