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Дуэт Artik & Asti зарабатывает до 35 млн рублей в квартал только на дискографии

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 16:12
Шоу-бизнес
Дуэт Artik & Asti зарабатывает до 35 млн рублей в квартал только на дискографии
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Москва, 25 сентября. Продюсер, участник Artik & Asti Артем Умрихин рассказал, что дуэту приносят хорошие деньги не только гастроли, но и ротации на радио и онлайн площадки для прослушивания музыки.

Несмотря на то, что интернет стал важной площадкой для молодых артистов, радио не перестало играть существенную роль в продвижении. Как вспоминает Артем Умрихин, дуэт Artik & Asti вышел на новый уровень, когда песню «Никому не отдам» взяли на «Европу Плюс». После этого коллектив даже получил «Золотой граммофон» за этот трек.

По словам продюсера, и «органика в интернете», и радийные ротации вместе повлияли на успех Artik & Asti, в том числе и на его финансовую составляющую. Умрихин рассказал, что они не ведут учет, сколько дуэт получает за конкретную песню. Однако за три месяца полная дискография коллектива приносит многомиллионный доход.

«Стабильно что-то в промежутке от 25 до 35 миллионов рублей», — заявил участник Artik & Asti в интервью порталу «ИМИ».

Как признался Артем Умрихин, еще 7-8 лет назад он вообще не думал, что откроется «стриминговая чакра» и будет приносить отличный доход. Даже с большим количеством прослушиваний на онлайн площадках, 90% прибыли Artik & Asti получали благодаря концертам и гастролям. По словам Умрихина: на данный момент половину дохода приносит стриминг.

Участники Artik & Asti прошли большой путь к славе. Солистка группы Анна Дзюба (Asti) призналась, что приложила немало усилий ради популярности. В YouTube-шоу «MузLoft» она посетовала, что современным звездам все дается слишком легко: TikTok-блогерам, например, достаточно выпустить один удачный ролик, чтобы завоевать армию фанатов.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дуэт Artik & Asti зарабатывает до 35 млн рублей в квартал только на дискографии
музыка Artik & Asti умрихин
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