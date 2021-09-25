В Германии выпустили золотые монеты с изображением Меркель в профиль

Берлин, 25 сентября. Золотые монеты с портретом канцлера ФРГ Ангелы Меркель выпустили в Германии. Сувениры предлагают приобрести на память о ее 16-летнем правлении.

Меркель изображена на монетах в профиль, на сувенире указаны годы ее правления. Вес монеты равен 0,3 граммам, стоимость составляет 49 евро.

Также в Германии выпустили золотые пластинки с портретом Ангелы Меркель.

В 2021 году действующий канцлер сообщила о завершении политической карьеры. Она не будет баллотироваться на выборы, которые состоятся в Германии 26 сентября. В этот день изберут депутатов и главу исполнительной власти.

Ранее стало известно, что в ходе предвыборной гонки в ФРГ зафиксировали больше четырех тысяч нарушений. Инциденты связаны с порчей плакатов.