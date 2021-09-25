Ростовчане похитили и пытали приятеля, а затем отняли у него 800 тысяч рублей

Ростов-на-Дону, 25 сентября. Донские правоохранительные органы задержали двоих мужчин, подозреваемых в похищении человека. Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, потерпевшего жестоко избили и вымогали деньги.

Инцидент произошел 9 сентября текущего года, когда два приятеля предварительно договорившись, назначили встречу с общим знакомым, около дороги Чалтырь — Петровка. На встречу они приехали с ножом и перцовым баллончиком. На встрече один из приятелей его и применил, после чего избил человека. Мужчину связали скотчем на заднем сидении автомобиля, надели на голову пакет, угрожали ножом, а после повезли его в сторону Ростова, где и забрали 800 тысяч рублей.

Сейчас подозреваемые заключены под стражу. Первое слушанье пройдет 30 сентября.

Ранее ФАН рассказывал, как в Ростовской области задержали вооруженных налетчиков, которые напали на семью предпринимателя в селе Канукова Сарпинского района республики Калмыкия в ноябре 2020 года.