Ветеран Великой отечественной войны из Екатеринбурга шьет сумки для больных детей

Николай Власов — ветеран советской разведки. Со швейным ремеслом он познакомился еще в 1945 году, когда случайно попал в мастерскую, где работали немецкие портные.

«Наткнулся на мастерскую. Зашел — а там шьют обмундирование немцы. Некоторые по-русски говорят. Я раз зашел, второй раз, что-то заинтересовался», — рассказывает пенсионер.

Немецкие мастера предложили обучить Николая в обмен на помощь в производстве. После войны мужчина был слесарем, токарем, начальником цеха, однако любимое занятие не бросал. Швейную машинку он собрал из деталей других, выброшенных на свалку. Пенсионер сам шьет себе рубашки и галстуки, а с недавнего времени отправляет свои изделия и на благотворительность.

Изначально идею шить сумки ветерану предложили его внучка и правнучка.

«Я был у сына в саду, приехала их дочь, Мария, с материалом этим: «Дедушка, ты шьешь! Сшей нам эти сумки. Для больных детишек, чтобы помочь им», - вспоминает ветеран

Все деньги с продажи шоперов идут на лечение детям. Благотворительный фонд также наносит на авторские изделия рисунки тяжелобольных ребят в виде принта.

«Это человек с большим сердцем, с большой историей. Весь глобальный бэкграунд, который стоит за этим шопером, делает его уникальным, и, я думаю, отличает его от каких-то других благотворительных продуктов, которые есть у наших коллег», — поделилась директор фонда Юлия Нутенко.

За лето Николай вместе с правнучкой изготовили более 100 сумок, приобрести которые может любой желающий во время благотворительных акций.