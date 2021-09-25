Кибербезопасность, которая еще 20 лет назад была чем-то из области фантастики, сегодня является одним из приоритетных направлений развития IT-индустрии. Огромное количество информации, в том числе конфиденциальной, хранится виртуально: на внешних серверах, на облачных ресурсах, в мессенджерах. Эти данные мошенники используют в различных целях: от списания денежных средств с частных счетов до подрыва государственной безопасности.

Сегодня специалисты по кибербезопасности нужны как никогда, поскольку коммуникация и торговля все больше переходят в интернет-пространство. Как стать таким специалистом, куда пойти учиться и как строить карьеру ― читайте в материале ФАН.

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Что такое кибербезопасность

Компьютерная безопасность представляет собой методы и практики по защите персональных компьютеров, общих серверов, мобильных телефонов, компьютерных сетей и данных. Такая защита актуальна везде, где используются интернет-технологии. Здесь можно выделить несколько направлений.

Обеспечение безопасности сетей, защита от прямых атак и вредоносных программ.

Защита мобильных устройств и компьютеров от вредоносных приложений. Если в приложение занести вирус, злоумышленники могут получить доступ к информации, которую это приложение содержит.

Защита информации: целостность и конфиденциальность данных во время хранения и передачи.

Операционная безопасность: защита информационных активов. Отслеживание разрешений доступа к сетям или правил хранения и передачи данных.

Срочное восстановление работы в случае действий злоумышленников, которые могут расстроить работу системы и привести к утере данных. Восстановление в аварийном режиме ― алгоритм работы компании с последствиями кибератаки и восстановления рабочих процессов.

Информирование и обучение пользователей. Пользователи должны знать основные принципы обеспечения кибербезопасности и соблюдать их, например не открывать подозрительные письма и страницы или не подключать к компьютеру непонятные USB-устройства.

Персональным данным и другой информации угрожают и вредоносное программное обеспечение, и различные вирусы, социальная инженерия. Чтобы бороться с атаками злоумышленником в киберпространстве, нужны специалисты. Где этому учат ― рассмотрим далее.

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Куда пойти учиться

Чтобы стать специалистом по информационной безопасности, нужно полноценное высшее техническое образование. Дополнительно можно пройти обучение на курсах по кибербезопасности, которые предлагают многие образовательные платформы. В любом случае близкое по тематике высшее образование вам пригодится, поэтому советуем обратить внимание на следующие вузы:

МФТИ

МГТУ им. Баумана

МИФИ

Финансовый университет при президенте Российской Федерации

МАИ

Высшая школа экономики

Специалист по информационной безопасности должен обладать следующими знаниями и навыками:

программирование;

внимательная работа с кодом, способность распознать скрытые источники заражения;

знание технических устройств;

способность к аналитике;

оперативная оценка угрозы и ее источников;

способность работать с большими объемами данных;

знание принципов осуществления кибератак и возможных способов защиты от них;

знание систем криптографической защиты информации;

отличное владение английским языком.

Федеральное агентство новостей /

Где работает специалист по кибербезопасности

Профессионалы в области информационной безопасности работают в крупных IT-организациях. Они могут работать над созданием программного обеспечения для защиты от хакерских атак или работать на базе компаний-заказчиков, для которых организуют киберзащиту.

Работа ведется в нескольких направлениях.

Антифрод-аналитик работает преимущественно в банковской сфере и занимается безопасностью онлайн-транзакций физических лиц. Отслеживает и ограничивает число покупок и траты с банковских карт, проводит анализ покупок для вычисления сомнительных онлайн-операций.

Пентестер занимается тестированием операционных систем. Он выявляет их уязвимости, пытаясь взломать, после чего работает над повышением безопасности. Пентестеры незаменимы в крупных финансовых и IT-компаниях, которые обрабатывают большие объемы данных.

Аналитик кода изучает программный код для выявления потенциальных угроз кибератак и дает рекомендации, как повысить уровень защиты.

Форензик занимается расследованием преступлений в киберпространстве. Задача специалиста — найти следы проникновения, восстановить цепочки событий, выявить нарушения.

Разработчик систем защиты информации создает корпоративную систему защиты для предотвращения кибератак.

Специалист по кибербезопасности зарабатывает в среднем 70 000–250 000 рублей. Уровень дохода зависит от профессионализма и опыта, а также от места работы.