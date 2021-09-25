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Осторожно, интернет! Все о специалистах по кибербезопасности
Общество
Осторожно, интернет! Все о специалистах по кибербезопасности
Федеральное агентство новостей  / 

Кибербезопасность, которая еще 20 лет назад была чем-то из области фантастики, сегодня является одним из приоритетных направлений развития IT-индустрии. Огромное количество информации, в том числе конфиденциальной, хранится виртуально: на внешних серверах, на облачных ресурсах, в мессенджерах. Эти данные мошенники используют в различных целях: от списания денежных средств с частных счетов до подрыва государственной безопасности.

Сегодня специалисты по кибербезопасности нужны как никогда, поскольку коммуникация и торговля все больше переходят в интернет-пространство. Как стать таким специалистом, куда пойти учиться и как строить карьеру ― читайте в материале ФАН.

Осторожно, интернет! Все о специалистах по кибербезопасности
pexels.com  / pixabay

Что такое кибербезопасность

Компьютерная безопасность представляет собой методы и практики по защите персональных компьютеров, общих серверов, мобильных телефонов, компьютерных сетей и данных. Такая защита актуальна везде, где используются интернет-технологии. Здесь можно выделить несколько направлений.

  • Обеспечение безопасности сетей, защита от прямых атак и вредоносных программ.
  • Защита мобильных устройств и компьютеров от вредоносных приложений. Если в приложение занести вирус, злоумышленники могут получить доступ к информации, которую это приложение содержит.
  • Защита информации: целостность и конфиденциальность данных во время хранения и передачи.
  • Операционная безопасность: защита информационных активов. Отслеживание разрешений доступа к сетям или правил хранения и передачи данных.
  • Срочное восстановление работы в случае действий злоумышленников, которые могут расстроить работу системы и привести к утере данных. Восстановление в аварийном режиме ― алгоритм работы компании с последствиями кибератаки и восстановления рабочих процессов.
  • Информирование и обучение пользователей. Пользователи должны знать основные принципы обеспечения кибербезопасности и соблюдать их, например не открывать подозрительные письма и страницы или не подключать к компьютеру непонятные USB-устройства.

Персональным данным и другой информации угрожают и вредоносное программное обеспечение, и различные вирусы, социальная инженерия. Чтобы бороться с атаками злоумышленником в киберпространстве, нужны специалисты. Где этому учат ― рассмотрим далее.

Осторожно, интернет! Все о специалистах по кибербезопасности
pexels.com  / Tima Miroshnichenko

Куда пойти учиться

Чтобы стать специалистом по информационной безопасности, нужно полноценное высшее техническое образование. Дополнительно можно пройти обучение на курсах по кибербезопасности, которые предлагают многие образовательные платформы. В любом случае близкое по тематике высшее образование вам пригодится, поэтому советуем обратить внимание на следующие вузы:

  • МФТИ
  • МГТУ им. Баумана
  • МИФИ
  • Финансовый университет при президенте Российской Федерации
  • МАИ
  • Высшая школа экономики

Специалист по информационной безопасности должен обладать следующими знаниями и навыками:

  • программирование;
  • внимательная работа с кодом, способность распознать скрытые источники заражения;
  • знание технических устройств;
  • способность к аналитике;
  • оперативная оценка угрозы и ее источников;
  • способность работать с большими объемами данных;
  • знание принципов осуществления кибератак и возможных способов защиты от них;
  • знание систем криптографической защиты информации;
  • отличное владение английским языком.

Осторожно, интернет! Все о специалистах по кибербезопасности
Федеральное агентство новостей  / 

Где работает специалист по кибербезопасности

Профессионалы в области информационной безопасности работают в крупных IT-организациях. Они могут работать над созданием программного обеспечения для защиты от хакерских атак или работать на базе компаний-заказчиков, для которых организуют киберзащиту.

Работа ведется в нескольких направлениях.

  • Антифрод-аналитик работает преимущественно в банковской сфере и занимается безопасностью онлайн-транзакций физических лиц. Отслеживает и ограничивает число покупок и траты с банковских карт, проводит анализ покупок для вычисления сомнительных онлайн-операций.
  • Пентестер занимается тестированием операционных систем. Он выявляет их уязвимости, пытаясь взломать, после чего работает над повышением безопасности. Пентестеры незаменимы в крупных финансовых и IT-компаниях, которые обрабатывают большие объемы данных.
  • Аналитик кода изучает программный код для выявления потенциальных угроз кибератак и дает рекомендации, как повысить уровень защиты.
  • Форензик занимается расследованием преступлений в киберпространстве. Задача специалиста — найти следы проникновения, восстановить цепочки событий, выявить нарушения.
  • Разработчик систем защиты информации создает корпоративную систему защиты для предотвращения кибератак.

Специалист по кибербезопасности зарабатывает в среднем 70 000–250 000 рублей. Уровень дохода зависит от профессионализма и опыта, а также от места работы.

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