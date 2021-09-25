Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 сентября 18:21
18:21
Общество
Культуролог Пархоменко: надо контролировать содержание ТВ во избежание колумбайнов
18:18
Происшествия
Жительница Воронежа выкопала и сожгла тело молодого человека для исполнения воли покойного
18:18
Политика
Президент России назвал электронное голосование техническим прогрессом
18:11
Происшествия
Актриса Хмельницкая назвала жуткой историю с трупами собак возле питомника в Волгограде
18:10
Политика
Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Москву
18:09
Спорт
Россия может принять еще один чемпионат мира по футболу
18:05
Армия
Sandboxx: российский стелс-бомбардировщик может стать самой серьезной угрозой для США
18:03
Происшествия
Грибник едва не стал жертвой медведя в Подмосковье
18:02
Политика
Путин анонсировал скорую встречу с президентом Белоруссии
18:01
Шоу-бизнес
Принявшая постриг актриса Екатерина Васильева отправилась в паломническую поездку
Все новости

Манукян отреагировал на слова Крапивиной о работе с Лободой
Шоу-бизнес
Манукян отреагировал на слова Крапивиной о работе с Лободой
пресс-служба первого канала  /  Максим Ли

Вероятно, уход от Светланы Лободы из-за конфликта с Филиппом Киркоровым для Нателлы Крапивиной был лишь поводом. Об этом в беседе с ФАН заявил известный блогер и журналист Вадим Манукян.

Ранее бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина призналась, что в определенный момент времени отказалась тратить все свое время и силы на работу с артисткой. По словам Нателлы, она поняла, что больше не готова так жить.

Крапивина ушла от Лободы на фоне скандала с Филиппом Киркоровым. Продюсер оскорбила певца и его друга — певца Даву, которые вместе появились на премии МУЗ-ТВ. Нателла назвала шоу «паноптикумом» и сказала, что «таких в древности сжигали на костре». 

Вадим Манукян считает, что уход именно из-за конфликта с Киркоровым стал для Крапивиной лишь дополнительным поводом.

«Возможно, вся эта история стала последней каплей в их взаимоотношениях. Так часто бывает, что люди устают друг от друга. А когда ты работаешь с артистом в режиме почти 24/7, то он становится чуть ли не членом твоей семьи. Мне кажется, они за эти годы стали родными людьми, а в этом случае достаточно остро воспринимается отсутствие внятной поддержки в той или иной ситуации. Лично мне будет очень интересно увидеть новые проекты Крапивиной и посмотреть, как будет дальше развиваться Лобода», — прокомментировал журналист ситуацию.

Манукян отреагировал на слова Крапивиной о работе с Лободой
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Ранее поп-звезда Светлана Лобода объяснила переезд в Европу заботой о безопасности детей. Она отметила, что не может чувствовать себя свободно из-за пристального внимания поклонников и прессы. По словам звезды, новый дом подарил ей приватность, ведь теперь артистка живет там, где ее не знают.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Манукян отреагировал на слова Крапивиной о работе с Лободой
филипп киркоров шоу-бизнес манукян светлана лобода крапивина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru