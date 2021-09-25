Манукян отреагировал на слова Крапивиной о работе с Лободой

Вероятно, уход от Светланы Лободы из-за конфликта с Филиппом Киркоровым для Нателлы Крапивиной был лишь поводом. Об этом в беседе с ФАН заявил известный блогер и журналист Вадим Манукян.

Ранее бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина призналась, что в определенный момент времени отказалась тратить все свое время и силы на работу с артисткой. По словам Нателлы, она поняла, что больше не готова так жить.

Крапивина ушла от Лободы на фоне скандала с Филиппом Киркоровым. Продюсер оскорбила певца и его друга — певца Даву, которые вместе появились на премии МУЗ-ТВ. Нателла назвала шоу «паноптикумом» и сказала, что «таких в древности сжигали на костре».

Вадим Манукян считает, что уход именно из-за конфликта с Киркоровым стал для Крапивиной лишь дополнительным поводом.

«Возможно, вся эта история стала последней каплей в их взаимоотношениях. Так часто бывает, что люди устают друг от друга. А когда ты работаешь с артистом в режиме почти 24/7, то он становится чуть ли не членом твоей семьи. Мне кажется, они за эти годы стали родными людьми, а в этом случае достаточно остро воспринимается отсутствие внятной поддержки в той или иной ситуации. Лично мне будет очень интересно увидеть новые проекты Крапивиной и посмотреть, как будет дальше развиваться Лобода», — прокомментировал журналист ситуацию.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ранее поп-звезда Светлана Лобода объяснила переезд в Европу заботой о безопасности детей. Она отметила, что не может чувствовать себя свободно из-за пристального внимания поклонников и прессы. По словам звезды, новый дом подарил ей приватность, ведь теперь артистка живет там, где ее не знают.