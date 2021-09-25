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Предприниматель Сигал ожидает стабилизации цен на жилье в России
Экономика
Предприниматель Сигал ожидает стабилизации цен на жилье в России
pixabay.com

Москва, 25 сентября. Ситуация с ценами на жилье в России в ближайшие месяцы начнет стабилизироваться, считает вице-президент организации «Опора России», предприниматель Павел Сигал.

По данным Минстроя РФ, с января по август 2021 года объем ввода жилья в стране вырос почти на треть. За восемь месяцев было введено в эксплуатацию 52,4 млн квадратных метров жилья. Помимо этого, в стадии строительства находится более 146 млн квадратных метров, что также выше прошлогодних показателей.

«Рост цен на жильё обусловлен и увеличением затрат застройщиков, которым пришлось закупать стройматериалы по новой стоимости. Только с начала 2021 года металл подорожал на 50-70%, цемент и кирпич — на 30%, а дерево выросло в цене в два-три раза», — отметил Сигал в комментарии RT.

Аналитик AMarkets Артем Деев добавил, что как только затраты строительных компаний начнут сокращаться, то цены на недвижимость пойдут вниз. В то же время он не исключает, что застройщики к Новому году начнет традиционные рекламные акции, предоставляя клиентам скидки.

Эксперт в области жилой недвижимости Кирилл Кулаков ранее сообщил, что по итогу года стройматериалы в России подорожают на 18%. Он также дал свою оценку относительно дальнейшей стоимости жилья в стране.

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