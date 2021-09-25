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Израильская компания Hargol FoodTech запустила производство конфет из саранчи
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Израильская компания Hargol FoodTech запустила производство конфет из саранчи

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 14:51
Общество
Израильская компания Hargol FoodTech запустила производство конфет из саранчи
pixabay.com

Кидмат, 25 сентября. Насекомые могут стать основным источником белка для человека из-за экологических проблем и роста численности населения Земли.

Среди ученых, бизнесменов и рядовых граждан по всему миру набирает популярность мнение о необходимости включить насекомых в рацион человека, чтобы спасти окружающую среду от истощения. Переосмыслить эту проблему решила израильская компания Hargol FoodTech, которая запустила производство желейных конфет из саранчи. По словам главы компании, Дрода Тамира, к саранче добавляют различные ароматизаторы, в том числе ореховые, грибные, кофейные, шоколадные, апельсиновые и клубничные. Тамир намерен произвести революцию в восприятии насекомых в рационе, выпустив в дополнение к сладостям энергетические батончики, гамбургеры и фалафель, передает BBC.

По мнению экспертов, белок насекомых может оказаться гораздо полезнее для окружающей среды, чем выращивание коров, овец и других млекопитающих. Различные насекомые уже давно употребляются в пищу в Африке, Азии, Центральной Америке и Ближнем Востоке, однако для населения Европы и Северной Америки это по-прежнему в новинку. По ожиданиям экспертов, насекомые могут войти в рацион западных стран к 2050 году, когда население Земли достигнет отметки в 9,8 миллиардов человек. Тем не менее, еще предстоит разобраться, могут ли белки насекомых вызывать аллергию у человека и повлиять на его организм.

Ранее сообщалось, что Великобритании грозит нашествие гигантских шершней-убийц, которые пересекут Ла-Манш в багажниках автомобилей или в чемоданах жителей Соединенного Королевства, возвращающихся из Европы.

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