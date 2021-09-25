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Алиса Мон не потеряла веру в мужчин после пережитого домашнего насилия

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 14:49
Шоу-бизнес
Алиса Мон не потеряла веру в мужчин после пережитого домашнего насилия
instagram.com  /  @alisamon_vsartist

Москва, 25 сентября. Исполнительница хита «Алмаз» Алиса Мон рассказала, как неудачный брак и домашнее насилие повлияли на ее отношение к мужчинам.

По словам певицы, ушедшей от издевавшегося над ней мужа, человек, который способен терпеть побои, наверняка найдет в себе силы покинуть жестокого партнера. Обычно женщины уходят, когда осознают, что их жизни и жизни их детей больше не в безопасности, пояснила артистка. Что касается отношения к мужчинам, то Мон не потеряла веру в противоположный пол даже после столь неудачного брака.

«Я не теряю надежды на то, что нормальные мужики еще не перевелись. Мне очень хочется в это верить», — отметила исполнительница.

При этом певица не зацикливается на желании встретить настоящего мужчину. Как подчеркнула Мон в интервью Passion.ru, ей меньше всего хочется думать и мечтать о новом возлюбленном. По мнению артистки, если избраннику суждено появиться на ее пути, то это и так обязательно случится. Даже самый прекрасный мужчина на свете не стоит того, чтобы о нем горевать, добавила знаменитость.

Ранее Алиса Мон поделилась негативными эмоциями от визита на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Певица призналась, что испытала отвращение после передачи.

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