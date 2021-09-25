Джо Байден поддержал включение Индии в состав постоянных членов Совбеза ООН

Нью-Дели, 25 сентября. Американский президент Джо Байден провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и высказался в поддержку включения страны в состав постоянных членов Совбеза ООН.

В совместном заявлении политиков по итогам встречи сказано, что глава Белого дома поприветствовал сильное индийское руководство во время председательства страны в Совбезе ООН в августе 2021 года. Во время переговоров американский лидер высказался за постоянное членство Индии в реформированном Совете Безопасности ООН.

«Он также подтвердил поддержку США вступления Индии в группу ядерных поставщиков», — сказано в документе.

Как стало известно ранее, Байден обсудил с индийским премьер-министром расширение военного сотрудничества. Плюс ко всему страны подтвердили готовность к взаимодействию по вопросам климата и борьбы с пандемией.