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Джо Байден поддержал включение Индии в состав постоянных членов Совбеза ООН
Политика
Джо Байден поддержал включение Индии в состав постоянных членов Совбеза ООН
Global Look Press  /  Stefani Reynolds

Нью-Дели, 25 сентября. Американский президент Джо Байден провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и высказался в поддержку включения страны в состав постоянных членов Совбеза ООН.

В совместном заявлении политиков по итогам встречи сказано, что глава Белого дома поприветствовал сильное индийское руководство во время председательства страны в Совбезе ООН в августе 2021 года. Во время переговоров американский лидер высказался за постоянное членство Индии в реформированном Совете Безопасности ООН.

«Он также подтвердил поддержку США вступления Индии в группу ядерных поставщиков», — сказано в документе.

Как стало известно ранее, Байден обсудил с индийским премьер-министром расширение военного сотрудничества. Плюс ко всему страны подтвердили готовность к взаимодействию по вопросам климата и борьбы с пандемией.

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сша индия байден
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