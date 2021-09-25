«Газета.Ru»: европейцы не задумываются о рекордных ценах на газ

Лондон, 25 сентября. Цены на голубое топливо в Европе последнее время бьют рекорды. Жители ЕС рассказали, готовятся ли они к проблемам в условиях образовавшегося энергокризиса.

Пока на улице тепло, эта проблема не ощущается так сильно, как это будет в холодное время года, сообщила жительница Лондона Инна. Проблема в Британии возникла из-за того, что местное правительство не создало достаточные запасы топлива, передает слова женщины «Газета.Ru».

Проживающая в Швейцарии 25-летняя Арина Хохули рассказала, что у них газа нет вообще, и связанных с этим проблем в семье не возникает. Вместо него используется электричество. В стоимость квартплаты оно не входит, потому ее размер остается неизменным, отметила девушка.

«Насколько мне известно, все наши знакомые тоже используют электричество вместо газа, поэтому повышение стоимости газа на бирже никак не отражается на нашей жизни», — рассказала собеседница издания.

Цены на природный газ в ЕС и Азии могут вырасти примерно в четыре раза. Такой прогноз представило американское агентство Bloomberg.