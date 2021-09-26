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Может ли почерк указать на «опасного подростка»: мнение психолога Наумовой
Общество
Может ли почерк указать на «опасного подростка»: мнение психолога Наумовой
pexels.com  / 

Власти России заложили в проект федерального бюджета на 2022–2024 годы более 1,6 миллиарда рублей на создание системы, которая с помощью анализа письменных работ учащихся станет выявлять тех, кто «склонен к социально опасному и деструктивному поведению».

Может ли почерк указать на «склонных к деструктивному поведению» школьников? Как еще можно определить такого подростка? На эти вопросы и не только в беседе с корреспондентом ФАН ответила детский, семейный психолог Наталья Наумова.

«Почерк очень информативен, а особенно подпись. Также по рисунку, беседе и по поведению можно выявить детей, склонных к деструктивному поведению. В целом сейчас есть проблема, что школы выявляют таких детей, но что дальше делать — не понимают. Есть очень много обращений со стороны школ, что родители чувствуют себя беспомощно с учеником, и они не видят возможности ему помочь. Школа тоже ограничена в возможности наказания, и тут необходима комплексная работа», — рассказала собеседница ФАН.

Может ли почерк указать на «опасного подростка»: мнение психолога Наумовой
pxhere.com  / 

Наталья Наумова отметила, что такому поведению больше всего подвержены школьники 7–8 классов. Им кажется, что школа никак не может на них повлиять, а страх перед родителями давно исчез — и все методы становятся безуспешны.

«Нужны новые методы — привлечение дополнительных лиц, например полиции. Такой комплексный подход школы, родителей и полиции может помочь объяснить сложным подросткам, что за правонарушение следует наказание. Мы сейчас видим очень много случаев буллинга, и это надо пресекать организованно», — уверена Наумова.

Склонность к деструктивному поведению у ребенка может быть как явная, так и скрытая, объяснила психолог. Явная — это когда подросток громит все, что видит, обижает сверстников и так далее. Скрытая — когда ребенка все обижают, он становится подавленным, замкнутым, начинает копить обиды и вынашивать планы мести. В дальнейшем такие ребята и становятся самими опасными. Они могут вернуться спустя много лет в школу и устроить там самосуд.

Ранее врач-терапевт больницы «РЖД-Медицина» в Санкт-Петербурге Наталья Лагнина заявила, что большинству россиян не хватает витамина D в организме. Врач отметила, что витамин D играет важную роль в поддержании здоровья и профилактике многих заболеваний.

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