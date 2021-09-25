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Сергей Лавров обсудил с Гутеррешем развитие сотрудничества между Россией и ООН

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 14:31
Политика
Сергей Лавров обсудил с Гутеррешем развитие сотрудничества между Россией и ООН
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Нью-Йорк, 25 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генсекретарь ООН Антониу Гутерреш провели встречу на полях сессии Генассамблеи. Об этом сообщили в ведомстве.

Стороны подчеркнули важность укрепления роли международной организации на мировой арене. Кроме того, Лавров и Гутерреш подтвердили нацеленность развития сотрудничества между Россией и ООН.

Глава МИД и генсекретарь организации обменялись мнениями по некоторым международным вопросам. Также стороны затронули темы Афганистана, Украины, Сирии и Ливии.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Алжира Рамтаном Ламамрой. Они обсудили повышение эффективности многопланового сотрудничества.

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