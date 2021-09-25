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Фильм «Капитан Волконогов бежал» получил приз зрительских симпатий на «Кинотавре»

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 14:34
Общество
Фильм «Капитан Волконогов бежал» получил приз зрительских симпатий на «Кинотавре»
Кадр из фильма «Капитан Волкогонов бежал»

Сочи, 25 сентября. Драма «Капитан Волконогов бежал» режиссерского дуэта Наташи Меркуловой и Алексея Чупова получила приз зрительских симпатий на «Кинотавре». Голосование провели в режиме онлайн.

Зрители и участники фестиваля «Кинотавр» в Сочи провели голосование в официальном приложении мероприятия. Наибольшее количество голосов — 8,7 балла из 10 возможных — собрала картина «Капитан Волконогов бежал». Приз создателям киноленты вручал «КиноПоиск».

Сюжет драмы рассказывает о судьбе сотрудника особого подразделения, чья жизнь резко меняется, когда его самого объявляют преступником. Главный герой вынужден пуститься в бега. На окраине города он встречает вестника с того света, который указал на способ спасения. Волконогов должен получить прощение хотя бы от одной семьи, в чей дом он принес смерть.

Второй по популярности у зрителей стала драма «Нуучча». А своеобразный топ-3 замкнул триллер «Подельники».

Фильм «Капитан Волконогов бежал» показали в рамках кинофестиваля в Сочи на шестой день мероприятия. Зрители встретили премьеру продолжительными аплодисментами.

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