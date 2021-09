В Конгрессе США призвали Байдена и Харрис уйти в отставку из-за ошибок в Афганистане

Вашингтон, 25 сентября. Член Палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт потребовала отправить в отставку президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харис из-за ошибок при выводе войск из Афганистана. Об том политик написала в своем Twitter.

«Я подал статьи об импичменте. Я не буду стоять в стороне и не позволю им уничтожить эту нацию!» — сообщила она.

I have filed articles of impeachment against Joe Biden & Kamala Harris.



I will NOT stand by and let them destroy this nation! — Lauren Boebert (@laurenboebert) September 24, 2021

По ее мнению, несмотря на ошибки во время эвакуации военных, за этим не последовало серьезных разбирательств. Поэтому необходимо привлечь высших лиц в стране к ответственности, в частности, за гибель 13 солдат во время теракта и последовавший поспешный ответный удар, во время которого погибли 10 мирных афганцев.

«Не было отставки, обвинительных заключений, расследований, надзора со стороны конгресса, возмущения со стороны СМИ, извинений. Поэтому я хочу привлечь Байдена и Харрис к ответственности за оказание помощи врагам Америки и сговор с «Талибаном»1 , — написала она.

Многие отметили, что изначально пресс-релиз об импичменте был написан с ошибкой: imeach вместо impeachment, позже Боберт ее исправила.

Lauren Boebert has sent a release calling to impeach Biden, but she has messed up the logo here pic.twitter.com/IR3m2QxNFT — Jake Sherman (@JakeSherman) September 24, 2021

Критика

Некоторые пользователи раскритиковали Боберт за ее предложение, напомнив про ошибку и то, что она сам нечиста на руку и использовала избирательные средства на личные нужды. А также создали ироничный хештег #imeach.

«Лорен Боберт до боли глупа, но пусть ее ошибка не отвлекает вас от того факта, что она незаконно использовала средства избирательной кампании для оплаты аренды и коммунальных услуг. Ее глупость — это шоу. Ее преступность — это реальная история», — написала пользовательница Линди Ли.

Lauren Boebert is painfully stupid but don’t let her IMEACH mistake distract you from the fact that she illegally used campaign funds to pay her rent and utilities



The FEC is considering punitive action



Her stupidity is her sideshow. Her criminality is the real story — Lindy Li (@lindyli) September 24, 2021

«Лорен Боберт — настоящая тупица», — написал у себя в социальных сетях американский певец Ричард Маркс.

Lauren Boebert is the eitome of stuid. https://t.co/Dp1dFJzXKC — Richard Marx (@richardmarx) September 25, 2021

«Неизвестно, что глупее — орфография или сантименты. Ясно только то, что та, кто это сделал, не имеет права занимать какой-либо пост, не говоря уже о Конгрессе США, и должна быть снята с должности», — поделился мнением гитарист Алекс Сколник.

A typo in a tweet is one thing, but this? It’s unclear what’s dumber, the spelling or the sentiment. What is clear is that she who made this (or at very least signed off on it) is unqualified to hold any office, let alone US Congress, and must be removed. #LaurenBoebert #Impeach https://t.co/NXJW8NrDkU — Alex Skolnick (@AlexSkolnick) September 25, 2021

Эвакуация

31 августа США завершили операцию «Страж свободы» в Афганистане и отчитались о полном выводе своих войск из страны, после 11 лет присутствия. Всего было вывезено порядка 120 тыс. человек. Пентагон оставил в стране тысячи единиц оружия и техники, в том числе танки, переносные зенитные ракетные установки, а также самолеты и вертолеты. Потери за время операции составили более 2 тыс. человек среди военных и гражданских лиц, а также 20 тыс. раненых.

1 Организация запрещена на территории РФ.