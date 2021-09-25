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Бывший охранник Бритни Спирс рассказал, как отец прослушивал разговоры певицы из ее спальни

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 14:27
Шоу-бизнес
Бывший охранник Бритни Спирс рассказал, как отец прослушивал разговоры певицы из ее спальни
instagram.com  /  @britneyspears

Лос-Анджелес, 25 сентября. Экс-сотрудник команды, обеспечивавшей безопасность певицы Бритни Спирс, Алекс Власов рассказал о методах слежки за мировой знаменитостью.

Новые детали, касающиеся скандала с опекой отца поп-исполнительницы над своей дочерью, вскрылись в документальном фильме «Контроль над Бритни Спирс», над которым работали сервис Hulu и издание The NewYork Times. Как утверждает экс-охранник певицы, Джэми Спирс тайно записывал разговоры дочери в ее спальне, а затем прослушивал их. На пленку, например, попадали беседы звезды с детьми и с бойфрендом.

Кроме того, сотрудники службы безопасности следили за всей активностью Спирс на ее iPhone. Так, босс Власова Идан однажды попросил включить на телефоне певицы функцию родительского контроля.

«Идан сказал, что суд знает об этом. И якобы адвокат Бритни тоже. Это для ее безопасности. Это для ее защиты», — отметил бывший охранник поп-звезды.

Затем команда безопасности и вовсе стала использовать учетную запись исполнительницы в iCloud на других устройствах. Это позволило отслеживать историю браузера, видеозвонки по FaceTime, сообщения, заметки и снимки, сделанные на камеру ее iPhone.

Напомним, Бритни Спирс находится под опекой отца уже 13 лет. Минувшим летом певица выступила в суде, где обвинила Джэми Спирса в жестоком обращении. Отец исполнительницы готов отказаться от опеки при условии, что дочь выплатит ему 2 миллиона долларов отступных.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бывший охранник Бритни Спирс рассказал, как отец прослушивал разговоры певицы из ее спальни
спирс певица опека
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