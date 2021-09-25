Мария Ульянова рассказала, как чуть не умерла после поездки во Францию

Звезда сериала «Кухня. Война за отель» расскажет о работе с Дмитрием Нагиевым, роль дочери которого она исполнила. Также собеседники обсудят участие Ульяновой в проекте «Форт Боярд» и то, как Мария чуть не умерла сразу по возвращении из Франции в Москву.

Я очень ждал встречи с Марией Ульяновой в своем шоу и с первых же минут нашей беседы я был шокирован ее рассказом о том, как она совсем недавно оказалась в шаге от смерти. Вернувшись в Москву, актриса сразу оказалась на операционном столе. После перенесенной операции и слов врачей о том, что «еще немного, и мы бы Вас не спасли» Ульянова начала переоценку тех вещей, которые еще вчера ей казались важными.

О самом проекте «Форт Боярд» Мария вспоминает с теплотой. Она очень довольна, что ведущим проекта стал Сергей Бурунов и считает, что он куда органичнее в этой роли и более искренне сопереживает участникам, чем его предшественник Сергей Шнуров. Кстати, СТС уже анонсировал на 27 сентября старт нового сезона и, скорее всего, судя по трейлеру, именно в этот день зрители увидят Ульянову в кадре.

К слову, Мария очень современная девушка: она регулярно ходит к психологу последние четыре года, чтобы в процессе сеансов избавиться от травм, которые мешают ей по жизни. Кстати, по признанию самой актрисы, терапия в какой-то мере помогает ей и в актерской карьере.

Что касается работы в кадре в качестве дочери Дмитрия Нагиева в сериале «Кухня. Война за отель», то от совместной работы с артистом у Ульяновой остались только позитивные воспоминания, потому что они «почувствовали друг друга». Расскажет Мария и о работе на площадке с Сариком Андреасяном.

Большое интервью с Марией Ульяновой смотрите 26 сентября на площадке ФАН.

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