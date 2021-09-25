Семин ушел с поста тренера «Ростова»

Ростов-на-Дону, 25 сентября. Главный тренер клуба «Ростов» Юрий Семин подал в отставку. Совместное решение было принято после встречи главного тренера и президента клуба Арташеса Арутюнянца.

Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба. Уточняется, что «Ростов» расстается с Семиным на доброй ноте. Также президент футбольного клуба выразил благодарность тренеру за проведенную работу.

«Юрий Павлович — замечательный, порядочный человек и Тренер с большой буквы, настоящий профессионал. Но это футбол, к сожалению, так бывает. Это жизнь. У нас с Юрием Павловичем останутся теплые и хорошие отношения. Желаю Юрию Павловичу крепкого здоровья и удачи», — передает слова Арутюнянца пресс-служба ФК «Ростов».

Юрий Семин возглавил «Ростов» 4 августа 2021. Контракт тренера был рассчитан на два сезона. В дебютном матче под руководством Семина «Ростов» упустил победу на 70 минуте, сыграв с «Химками» вничью 1:1.