Министр иностранных дел Мали обсудил всестороннее сотрудничество с Россией

Министр иностранных дел африканской республики Абдулай Диоп во время беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым обсуждал лишь политическое и экономическое взаимодействие между странами. При этом стороны не касались конкретных вопросов обеспечения безопасности, в том числе появления отечественных инструкторов, которых на Западе связывают с «ЧВК Вагнера».

«Нам не нужно обсуждать эту сферу — в частности, данный вопрос. Мы лишь обсуждаем наше сотрудничество с Россией», — заявил Диоп.

Действительно, во время протокольных встреч дипломаты затрагивают лишь общие вопросы и не касаются частных случаев взаимодействия. Для этого есть прямые переговоры между партнерами.

Global Look Press / BRITTA PEDERSEN/dpa

После сообщений о возможном сотрудничестве между Бамако и Москвой, западные дипломаты выступили с резкой критикой. Особенно остро на новость отреагировала Пятая республика, во внешнеполитическом ведомстве которой заявили, что подобный шаг «несовместим» с военным присутствием Парижа в бывшей колонии.

Более того, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан начал угрожать, что его страна приостановит какое-либо взаимодействие с африканским государством, если соглашение с Российской Федерацией будет подписано.

Ранее, по результатам двусторонних консультации на полях Генассамблеи ООН, дипломаты РФ и Мали заявили, что стороны договорились развивать экономику, образование, культуру, личные контакты, а также прорабатывать вопросы безопасности и обороны.