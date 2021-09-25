Фотографии смартфона Samsung Galaxy S22+ появились в Сети

Москва, 25 сентября. Девайс Galaxy S22+ от южнокорейской корпорации появился на рендерах.

Смартфон Galaxy S22+ «засветился» на новых инсайдерских изображениях от сотрудников портала 91mobiles. Известно, что пользователи ресурса сотрудничали с известным экспертом в данной сфере Стивом Хеммерстоффером (@OnLeaks).

Посмотрев на рендер можно увидеть, что гаджет получил полностью безрамочный дисплей. Вверху телефона устанавливается небольшое отверстие под фронтальную камеру. Об этом пишет iXBT.

Многомодульная камера располагается сзади в верхнем левом углу. Система состоит из трех оптических компонентов, размещенных вертикально в один ряд. Справа от камеры оборудуется светодиодная вспышка. Предполагается, что техническая «начинка» смартфона похвастается чипом Snapdragon 898/895 либо Exynos 2200. Частота обновления экрана, по ожиданиям экспертов, достигнет 120 Гц. Специалисты считают, что разрешение камеры будет равняться 50 Мп, а презентация модели пройдет в I квартале 2022 года.

Поколение S21 Ultra от корпорации из Южной Кореи начало продаваться в России по сниженным ценам. Стоимость флагманской модели на рынке составляет сейчас порядка 76 тыс. рублей.