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Читатели Le Figaro призвали Париж наладить отношения с Россией после AUKUS

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 14:14
Политика
Читатели Le Figaro призвали Париж наладить отношения с Россией после AUKUS
UN Photo  /  Rick Bajornas

, 25 сентября. Французы требуют отменить антироссийские санкции после предательства Соединенных Штатов. Об этом сообщило китайское издание Baijiahao.

Вашингтон, Лондон и Канберра ранее сформировали новый военный союз AUKUS. В рамках сотрудничества Австралия получит технологию для создания атомных подводных лодок. Государству пришлось отказаться от сделки с Францией, которая должна была построить неатомные субмарины, пишет «ПолитРоссия».

«США напрямую лишили Францию ее заказа на подводные лодки на 66 миллиардов американских долларов, что очень разозлило французскую сторону. Париж даже отозвал своих послов из Соединенных Штатов и Австралии», — отметили авторы китайского издания.

Однако дальнейшее развитие событий удивило аналитиков. Позже президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с коллегой из США Джо Байденом. По итогам переговоров, Париж решил вернуть посла в Вашингтон.

Такой поворот возмутил французов. Аналитики обратили внимание на комментарии под статьей издания Le Figaro. Пользователи Сети призвали Францию выйти из НАТО. Кроме того, комментаторы выступили за отмену антироссийских санкций и улучшение отношений с Москвой.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и Франция намерены провести углубленные консультации из-за ситуации с AUKUS. Стороны собираются урегулировать некоторые разногласия.

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