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ООН призывает Бразилию принять часть гаитянских мигрантов

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 14:22
Весь мир
ООН призывает Бразилию принять часть гаитянских мигрантов
Global Look Press  /  Miguel Juarez Lugo / ZUMAPRESS.com

Бразилиа, 25 сентября. Международная организация по миграции (МОМ) призвала Правительство Бразилии принять часть гаитянских мигрантов, которые находятся на границе США с Мексикой. Об этом сообщает агентство ООН на официальной странице.

Министерство иностранных дел южноамериканской страны заявило в сообщении, что «тема миграции была затронута в переговорах между властями разных стран, и на данный момент рассматривается Правительством Бразилии в соответствии с действующим законодательством». Призыв МОМ был сделан в трудный для США период, когда президент Джо Байден испытывает растущее давление по поводу разрешения миграционного кризиса, в условиях которого десятки тысяч беженцев из Гаити пытаются незаконно проникнуть в государство.

Агентство ООН попросило правительство южноамериканской страны принять граждан Гаити с детьми, родившимися в Бразилии, или тех, кто пересек территорию государства перед въездом в Мексику. По сообщению анонимных источников, более вероятно одобрение первого запроса, так как второй потребовал бы длительный анализ.

Представительство МОМ в Мексике сообщило, что у организации есть «программа добровольного возвращения беженцев, в рамках которой оказывается помощь мигрантам разных национальностей», однако для реализации инициативы необходимо соглашение между соответствующими странами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Бразилии Карлус Франка обсудили данное предложение на встрече в Нью-Йорке 22 сентября. Блинкен попросил правительство латиноамериканского государства принять часть беженцев, которых депортируют из США в ближайшие несколько недель.

Миграция гаитян

После землетрясения в Гаити в 2010 году многие пострадавшие приехали в Бразилию, где они нашли работу и создали семьи. По правительственным данным, более 105 тысяч человек мигрировали в южноамериканскую страну между 2011 и 2018 годами.

Однако из-за нескольких лет политического кризиса, экономической нестабильности и последствий пандемии в Бразилии многие гаитяне отправились в США.

ООН призывает Бразилию принять часть гаитянских мигрантов
Prt Scr youtube.com  / Al Jazeera English

В последние несколько дней на южной границе США наблюдается тяжелый миграционный и гуманитарный кризис. С начала недели во временном лагере под приграничным мостом, объединяющим США и Мексику, скопились огромное количество нелегалов. По информации американских властей, около 2 тысяч мигрантов были отправлены прямиком обратно в Гаити, в то время как около 8 тыс. вернулись в Мексику самостоятельно.

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