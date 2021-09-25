ООН призывает Бразилию принять часть гаитянских мигрантов

Бразилиа, 25 сентября. Международная организация по миграции (МОМ) призвала Правительство Бразилии принять часть гаитянских мигрантов, которые находятся на границе США с Мексикой. Об этом сообщает агентство ООН на официальной странице.
The International Organization for Migration (IOM) has formally asked Brazil whether it would receive some Haitians camped along the U.S.-Mexico border hoping to enter the United States, according to two sources with knowledge of the request. https://t.co/ybmuIJqeXB— ANews (@anews) September 24, 2021
Министерство иностранных дел южноамериканской страны заявило в сообщении, что «тема миграции была затронута в переговорах между властями разных стран, и на данный момент рассматривается Правительством Бразилии в соответствии с действующим законодательством». Призыв МОМ был сделан в трудный для США период, когда президент Джо Байден испытывает растущее давление по поводу разрешения миграционного кризиса, в условиях которого десятки тысяч беженцев из Гаити пытаются незаконно проникнуть в государство.
Агентство ООН попросило правительство южноамериканской страны принять граждан Гаити с детьми, родившимися в Бразилии, или тех, кто пересек территорию государства перед въездом в Мексику. По сообщению анонимных источников, более вероятно одобрение первого запроса, так как второй потребовал бы длительный анализ.
10,503 illegal aliens are under this bridge tonight because Joe Biden made a political decision to cancel deportation flights to Haiti.— Ted Cruz (@tedcruz) September 17, 2021
The Border Patrol is overcapacity. It’s indefensible, it’s inhuman, and it was entirely caused by Biden & Harris. #BidenBorderCrisis pic.twitter.com/LmWV52nmJc
Представительство МОМ в Мексике сообщило, что у организации есть «программа добровольного возвращения беженцев, в рамках которой оказывается помощь мигрантам разных национальностей», однако для реализации инициативы необходимо соглашение между соответствующими странами.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Бразилии Карлус Франка обсудили данное предложение на встрече в Нью-Йорке 22 сентября. Блинкен попросил правительство латиноамериканского государства принять часть беженцев, которых депортируют из США в ближайшие несколько недель.
Миграция гаитян
После землетрясения в Гаити в 2010 году многие пострадавшие приехали в Бразилию, где они нашли работу и создали семьи. По правительственным данным, более 105 тысяч человек мигрировали в южноамериканскую страну между 2011 и 2018 годами.
ACUNA, Mexico: Haitians I've spoken to so far think everyone is going to be deported.— Charlotte Cuthbertson (@charlottecuthbo) September 20, 2021
Some are bringing their belongings back to the Mexican side to decide what to do.
All have lived in Chile or Brazil for at least 2 years. All say going back to Haiti "is not an option." pic.twitter.com/f7HJG0eF9l
Однако из-за нескольких лет политического кризиса, экономической нестабильности и последствий пандемии в Бразилии многие гаитяне отправились в США.
В последние несколько дней на южной границе США наблюдается тяжелый миграционный и гуманитарный кризис. С начала недели во временном лагере под приграничным мостом, объединяющим США и Мексику, скопились огромное количество нелегалов. По информации американских властей, около 2 тысяч мигрантов были отправлены прямиком обратно в Гаити, в то время как около 8 тыс. вернулись в Мексику самостоятельно.