ООН призывает Бразилию принять часть гаитянских мигрантов

Бразилиа, 25 сентября. Международная организация по миграции (МОМ) призвала Правительство Бразилии принять часть гаитянских мигрантов, которые находятся на границе США с Мексикой. Об этом сообщает агентство ООН на официальной странице.

Министерство иностранных дел южноамериканской страны заявило в сообщении, что «тема миграции была затронута в переговорах между властями разных стран, и на данный момент рассматривается Правительством Бразилии в соответствии с действующим законодательством». Призыв МОМ был сделан в трудный для США период, когда президент Джо Байден испытывает растущее давление по поводу разрешения миграционного кризиса, в условиях которого десятки тысяч беженцев из Гаити пытаются незаконно проникнуть в государство.

Агентство ООН попросило правительство южноамериканской страны принять граждан Гаити с детьми, родившимися в Бразилии, или тех, кто пересек территорию государства перед въездом в Мексику. По сообщению анонимных источников, более вероятно одобрение первого запроса, так как второй потребовал бы длительный анализ.

10,503 illegal aliens are under this bridge tonight because Joe Biden made a political decision to cancel deportation flights to Haiti. The Border Patrol is overcapacity. It’s indefensible, it’s inhuman, and it was entirely caused by Biden & Harris. #BidenBorderCrisis pic.twitter.com/LmWV52nmJc

Представительство МОМ в Мексике сообщило, что у организации есть «программа добровольного возвращения беженцев, в рамках которой оказывается помощь мигрантам разных национальностей», однако для реализации инициативы необходимо соглашение между соответствующими странами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Бразилии Карлус Франка обсудили данное предложение на встрече в Нью-Йорке 22 сентября. Блинкен попросил правительство латиноамериканского государства принять часть беженцев, которых депортируют из США в ближайшие несколько недель.

После землетрясения в Гаити в 2010 году многие пострадавшие приехали в Бразилию, где они нашли работу и создали семьи. По правительственным данным, более 105 тысяч человек мигрировали в южноамериканскую страну между 2011 и 2018 годами.

ACUNA, Mexico: Haitians I've spoken to so far think everyone is going to be deported.



Some are bringing their belongings back to the Mexican side to decide what to do.



All have lived in Chile or Brazil for at least 2 years. All say going back to Haiti "is not an option." pic.twitter.com/f7HJG0eF9l