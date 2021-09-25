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ВВС США исключили из эксплуатации 17 стратегических бомбардировщиков B-1B

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 14:09
Армия
ВВС США исключили из эксплуатации 17 стратегических бомбардировщиков B-1B
wikipedia.org  /  US Air Force / Public Domain

Вашингтон, 25 сентября. Износ и дороговизна ремонта вынудили Военно-воздушные силы США вывести из боевого состава 17 стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.

Как сообщили в Командовании глобальных ударов ВВС Соединенных Штатов, бомбардировщики были переброшены на американскую авиабазу Девис-Монтен в штате Аризона, на которой находится на консервации крупнейший парк авиатехники в мире.

«С сокращением количества B-1B обслуживающий персонал сможет больше времени и внимания уделять каждому остающемуся во флоте самолету», — указал бригадный генерал Кеньон Белл.

Отмечается, что после такого сокращения в составе ВВС США осталось 45 единиц B-1B Lancer. По словам Белла, вывод из использования устаревающих стратегических самолетов позволит принять на вооружение новые B-21 Raider.

Ранее командующий ВВС США на Тихом океане генерал Кеннет Вильсбах заявил, что бомбардировщики B-1 могут быть развернуты на аэродромах Австралии, если руководство страны согласится на это.

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