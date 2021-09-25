Третью сессию свободных заездов «Формулы-1» отменили из-за сильного ливня в Сочи

Сочи, 25 сентября. Третья свободная практика «Формулы-1» в Сочи официально отменена из-за сложных погодных условий. Заезд невозможно организовать из-за ливня с грозой.

Все виды стартов на этапе Гран-при России на «Формуле-1» отменены. Информацию подтвердили в Международной автомобильной федерации. Ориентировочно соревнования отложены до 15:00 по московскому времени. Третья серия свободных заездов также пока не может состояться.

Плохая погода в Сочи мешает работе местного аэродрома. Стихия не дает подняться в воздух медицинскому вертолету, а без него, по регламенту, запрещено проводить старты.

Российский этап гоночной серии «Формулы-2» в Краснодарском крае не смогли провести из-за сильного дождя. Соревнования перенесли на более поздний срок.