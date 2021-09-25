Military Watch: российский танк Т-14 превосходит в характеристиках все западные аналоги

Вашингтон, 25 сентября. Российский танк Т-14 «Армата» имеет ряд преимуществ над иностранными аналогами, констатировали американские военные эксперты.

Мнением о впечатляющих характеристиках «Арматы» с читателями поделились эксперты журнала Military Watch. Они указали, что Т-14 уже в скором времени поступят на вооружение ВС РФ, чем значительно увеличат их боеспособность. «ПолитРоссия» приводит американскую публикацию в пересказе.

«Танк Т-14 был признан революционным благодаря своей уникальной конструкции с беспилотной башней и другим особенностям, не имеющим аналогов», — указывают в MW.

Эксперты отмечают, что от аналогов Т-14 выгодно отличает динамическая защита «Малахит», орудие 2А82-1М и способность поражать цели на дистанции в 12 километров, что в три раза больше, чем у разрекламированного американского танка M1A2 Abrams.

«T-14 получит новую ракету 3УБК21 "Спринтер", благодаря которой он сможет легко превзойти всех известных конкурентов», — подчеркивают авторы MW.

По мнению авторов Military Watch, преимущества Т-14 в условиях реальных боевых действий окажутся подавляющими, так что странам НАТО придется сделать ставку на авиацию, а не на бронетехнику. В противном случае разбить российские Т-14 на поле боя им не удастся.

Похожей позиции придерживаются и американские военные аналитики The National Interest. Они сочли, что российская боевая машина на голову выше западных конкурентов.

Ранее польский портал Defence24 сообщил, что у Т-14 якобы имеются серьезнейшие проблемы в конструкции. С критикой в адрес публикации польских экспертов позже выступил российский военный обозреватель Виктор Литовкин. Он заявил, что польские коллеги завидуют успехам российской танкостроительной отрасли, поэтому и тиражируют подобные статьи, пишет издание «Утро.ру».