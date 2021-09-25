Глава минобороны Армении провел встречу с новым командующим российскими миротворцами в НКР

Ереван, 25 сентября. Министр обороны Армении Аршак Карапетян провел переговоры с новым командующим миротворческим контингентом РФ в Нагорном Карабахе Геннадием Анашкиным.

Как сообщает пресс-служба армянского министерства обороны, на встрече также присутствовали заместитель командующего Южным военным округом (ЮВО) Рустам Мурадов и Михаил Кособоков — прежний руководитель российских миротворческих сил в республике.

«Министр обороны поздравил Анашкина со вступлением в новую должность и пожелал успехов в выполнении миротворческой миссии», — говорится в сообщении.

Помимо этого, стороны обсудили и высоко оценили как усилия российской стороны в вопросе стабилизации военно-политической ситуации в регионе, так и эффективность миротворческой миссии.

Ранее сообщалось, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провели переговоры на тему ситуации в НКР.