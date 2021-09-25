Минобороны Казахстана показало на видео применение боевых машин «Терминатор» на учениях

Нур-Султан, 25 сентября. Боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» российского производства были задействованы в оперативно-стратегических маневрах «Отпантау-2021» ВС Казахстана.

Как сообщили представители Министерства обороны Казахстана, БМПТ «Терминатор» активно использовались в активной фазе маневров «Отпантау-2021». Личный состав частей и подразделений армии Казахстана отработал новые формы и способы ведения сухопутных боевых действий. Видео применения «Терминаторов» опубликовано военным ведомством республики.

Казахстан стал первым зарубежным государством, получившим на вооружение БМПТ «Терминатор», которые разработаны на базе российских танков Т-90А. Эти боевые машины отличаются огромной огневой мощью и высокой маневренностью.

Ранее стало известно, что подразделения российских мотострелков и танкистов, дислоцированные в Таджикистане, провели учения с боевыми стрельбами. О полном провале программы испытаний нового британского танка «Аякс» информировало издание «Утро.ру».