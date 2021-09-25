Генпрокурор Украины обвинила экс-главу ВВС в затягивании следствия по делу о крушении Ан-26

Киев, 25 сентября. Дело о крушении самолета Ан-26 в Харьковской области готово к передаче в суд, однако защита экс-главы ВВС затягивает процесс. Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

По ее словам, следствие по этому делу было завершено за семь месяцев. При этом шесть военных должностных лиц являются подозреваемыми в нарушении правил полетов, что привело к катастрофе. Среди них есть экс-командующий ВВС Украины Сергей Дроздов.

Венедиктова отметила, что доступ к материалам дела был предоставлен сторонам процесса еще в мае 2021 года. К настоящему моменту ознакомление с ними уже завершили все пострадавшие и защита четверых подозреваемых. Один фигурант дела завершает ознакомление.

Однако подозреваемый, который был уволен с поста командующего ВВС Украины, ни разу не пришел в Государственное бюро расследований и не знаком с материалами дела. Кроме того, его защита затягивает передачу дела в суд, подавая многочисленные прошения и отводы.

Напомним, военный самолет Ан-26 ВВС Украины разбился 25 сентября 2020 года в двух километрах от военного аэропорта Чугуева в Харьковской области. На борту находились 27 офицеров и курсантов Харьковского университета ВВС имени Кожедуба, которые выполняли учебно-тренировочный полет. В результате катастрофы 25 человек погибли на месте, один курсант скончался в больнице от ожогов, еще одному курсанту удалось выжить.