Политолог Бортник назвал Украину токсичным активом для США

Киев, 25 сентября. Украина превратилась в токсичный актив для Соединенных Штатов. Такой точки зрения придерживается политолог Руслан Бортник.

Эксперт обратил внимание на выступление президента США Джо Байдена на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В своей речи американский лидер решил не упоминать Украину. По словам Бортника, эта тема сейчас «тактически опасна» для Запада.

«Сегодня Украина — проблемная, токсичная и нерешаемая. Вспоминать сегодня об Украине — ухудшать диалог с Российской Федерацией. Сказать что-то хорошее об Украине — нет оснований», — отметил политолог.

Декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот ранее выразил мнение, что украинский энергокризис стал платой Киева за антироссийский курс. Он уверен: Москва не станет «безмолвно и безучастно» смотреть на происходящее в соседней стране.