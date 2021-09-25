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Политолог Бортник назвал Украину токсичным активом для США
Политика
Политолог Бортник назвал Украину токсичным активом для США
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 25 сентября. Украина превратилась в токсичный актив для Соединенных Штатов. Такой точки зрения придерживается политолог Руслан Бортник.

Эксперт обратил внимание на выступление президента США Джо Байдена на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В своей речи американский лидер решил не упоминать Украину. По словам Бортника, эта тема сейчас «тактически опасна» для Запада.

«Сегодня Украина — проблемная, токсичная и нерешаемая. Вспоминать сегодня об Украине — ухудшать диалог с Российской Федерацией. Сказать что-то хорошее об Украине — нет оснований», — отметил политолог.

Декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот ранее выразил мнение, что украинский энергокризис стал платой Киева за антироссийский курс. Он уверен: Москва не станет «безмолвно и безучастно» смотреть на происходящее в соседней стране.

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украина сша бортник
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