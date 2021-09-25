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Муж Анастасии Макеевой пригрозил судебным иском Малахову и его программе

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 13:52
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Макеевой пригрозил судебным иском Малахову и его программе
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 25 сентября. Четвертый супруг актрисы Анастасии Макеевой – строитель Роман Мальков – разразился гневной тирадой в адрес Андрея Малахова и его программы «Прямой эфир».

Один из последних выпусков ток-шоу «Прямой эфир» был посвящен семейному скандалу Анастасии Макеевой. В студию программы пришла бывшая жена Романа Малькова — художница Светлана Малькова — и обвинила мужа в неуплате алиментов на троих детей, который остались жить с ней. После выхода выпуска в эфир нервы известной актрисы не выдержали. Она в очередной раз вступила за своего новоиспеченного мужа и заявила, что подает в суд на Светлану за ложь и клевету.

Отличился и сам Роман Мальков. В след за звездной супругой он написал в Instagram-аккаунте, что программу «Прямой эфир» и лично Малахова ждет судебный иск, если продюсеры ток-шоу продолжат собирать сплетни про его семью.

«Вас уважаемая и «правдивая» порнопередача тоже ждет иск <...> если вы не перестанете вмешиваться в нашу частную жизнь и нанимать незаконно частных детективов, то общение с вами будет более полным, но в рамках суда», — пригрозил Мальков.

Как утверждает мужчина, на фоне сильных переживаний здоровье его супруги сильно ухудшилось. Артистка, которая совсем недавно вернулась к работе после кровоизлияния в связки, вновь угодила в больницу.

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малахов макеева мальков
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