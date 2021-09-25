Us Weekly сообщил о расставании Тома Круза и Хейли Этвелл

Лос-Анджелес, 25 сентября. Служебный роман голливудского актера Тома Круза с коллегой по съемочной площадке Хейли Этвелл подошел к концу. Об этом сообщил Us Weekly со ссылкой на источник в окружении звезды.

Зимой прошлого года появились слухи о романе Тома Круза с 39-летней Хейли Этвелл. Актеры познакомились на съемках фильма «Миссия: невыполнима –7» и, как утверждали знакомые пары, стали просто неразлучными. Сам Круз информацию об отношения с коллегой не подтверждал. Однако куда красноречивее любых заявлений стали совместные снимки актеров с официальных мероприятий. В июле папарацци даже удалось заснять влюбленных во время отдыха на яхте.

Источники, близкие к паре, рассказали, что трудности во время съемок фильма, а также локдаун из-за пандемии еще больше сблизили влюбленных. Однако служебному роману пришел конец, вместе с завершением работы над новой частью франшизы «Миссия невыполнима». Как пишет Us Weekly со ссылкой на инсайдера, Круз и Этвелл решили не продолжать романтические отношения и расстались на дружеской ноте.

«Они действительно хорошо ладили, но по мере того, как последний фильм подходил к концу, они решили вернуться к дружбе», — сообщил инсайдер.

По словам одного из знакомых голливудского актера, у него плотный рабочий график, который, к сожалению, не подразумевает серьезных отношений. Кроме того, источник связал расставание с Этвелл «еще рядом других обязательств», имеющихся у Тома Круза. Однако он не стал уточнять о каких именно препятствиях идет речь.

В 1990 году Том Круз на съемках фильма «Дней грома» познакомился со своей будущей женой Николь Кидман. Артисты были вместе более десяти лет, а затем расстались в 2001 году. Только недавно Кидман откровенно рассказала о причинах развода.