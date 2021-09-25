Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 сентября 13:51
13:47
Происшествия
Злоумышленник обстрелял входную дверь московского театра «Около дома Станиславского»
13:47
Общество
Две девочки из Самарской области вышли в полуфинал отбора «Детского Евровидения»
13:42
Происшествия
Собака скончалась после шестичасового перелета из Мирного в Москву
13:41
Шоу-бизнес
Us Weekly сообщил о расставании Тома Круза и Хейли Этвелл
13:37
Политика
Аксенов отправил в отставку министра транспорта Крыма
13:33
Спорт
Путин поздравил Тардифа с победой на выборах президента IIHF
13:33
Общество
Курорт «Роза Хутор» в ночь на 25 сентября засыпало снегом
13:31
Происшествия
Столкнувшиеся в проливе Босфор сухогрузы показали на видео
13:29
Общество
Движение на участке улицы Ново-Садовой в Самаре в центр города закрыли навсегда
13:26
Армия
Минобороны РФ подписало соглашение по развитию армейской тактической стрельбы
Все новости

Us Weekly сообщил о расставании Тома Круза и Хейли Этвелл

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 13:41
Шоу-бизнес
Us Weekly сообщил о расставании Тома Круза и Хейли Этвелл
Global Look Press  /  Alex Edelman/The Photo Access

Лос-Анджелес, 25 сентября. Служебный роман голливудского актера Тома Круза с коллегой по съемочной площадке Хейли Этвелл подошел к концу. Об этом сообщил Us Weekly со ссылкой на источник в окружении звезды.

Зимой прошлого года появились слухи о романе Тома Круза с 39-летней Хейли Этвелл. Актеры познакомились на съемках фильма «Миссия: невыполнима –7» и, как утверждали знакомые пары, стали просто неразлучными. Сам Круз информацию об отношения с коллегой не подтверждал. Однако куда красноречивее любых заявлений стали совместные снимки актеров с официальных мероприятий. В июле папарацци даже удалось заснять влюбленных во время отдыха на яхте.

Источники, близкие к паре, рассказали, что трудности во время съемок фильма, а также локдаун из-за пандемии еще больше сблизили влюбленных. Однако служебному роману пришел конец, вместе с завершением работы над новой частью франшизы «Миссия невыполнима». Как пишет Us Weekly со ссылкой на инсайдера, Круз и Этвелл решили не продолжать романтические отношения и расстались на дружеской ноте.

«Они действительно хорошо ладили, но по мере того, как последний фильм подходил к концу, они решили вернуться к дружбе», — сообщил инсайдер.

По словам одного из знакомых голливудского актера, у него плотный рабочий график, который, к сожалению, не подразумевает серьезных отношений. Кроме того, источник связал расставание с Этвелл «еще рядом других обязательств», имеющихся у Тома Круза. Однако он не стал уточнять о каких именно препятствиях идет речь.

В 1990 году Том Круз на съемках фильма «Дней грома» познакомился со своей будущей женой Николь Кидман. Артисты были вместе более десяти лет, а затем расстались в 2001 году. Только недавно Кидман откровенно рассказала о причинах развода.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Us Weekly сообщил о расставании Тома Круза и Хейли Этвелл
том круз отношения роман Этвелл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru