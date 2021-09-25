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Аксенов отправил в отставку министра транспорта Крыма

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 13:37
Политика
Аксенов отправил в отставку министра транспорта Крыма
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Симферополь, 25 сентября. Министр транспорта Крыма Евгений Исаков покинул должность. Его отставку принял глава республики Сергей Аксенов.

Обновление состава Совета министров полуострова началось на днях. С постов ушли вице-премьер Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры Михаил Храмов. Позже их задержали по подозрению в мошенничестве и хищении государственных денег.

«Ротация кадров — это естественный процесс, без которого невозможно эффективно решать текущие вопросы», — сказал Сергей Аксенов.

Сообщалось, что увольнения продолжатся. Пока нет информации, кто еще может уйти из Совета министров.

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