Выпускники техникумов и колледжей могут получить высшее образование. Для этого нужно поступить в вуз ― институт, университет или академию. Правила поступления разработаны и утверждены Министерством образования и науки.

Какие учебные заведения можно выбирать для поступления? Обязательно ли продолжать обучаться по профилю или можно сменить профессию? На какой курс могут быть зачислены такие абитуриенты и на какие льготы они могут претендовать? Подробно об этом читайте в обзоре ФАН.

В какие вузы можно поступить после колледжа

Наличие среднего специального образования предоставляет возможность работать по профилю с момента окончания техникума или колледжа. Выпускники этих учебных заведений могут выполнять задачи, которые соответствуют уровню квалификации младшего специалиста. Но для построения успешной карьеры такого уровня знаний, как правило, недостаточно. Для продвижения по карьерной лестнице в любой сфере, будь то юриспруденция, здравоохранение или госслужба, необходимо высшее образование.

После окончания колледжа или техникума продолжить обучение в вузе можно. И возможности обладателей специальностей ничуть не меньше, чем выпускников школ.

Возможность обучаться на бюджете . Даже если среднее специальное образование было получено на бесплатной (бюджетной) основе, претендовать на поступление на бюджет в вуз никто не запрещает. Для этого нужно успешно пройти конкурсный отбор и «показать» приемной комиссии более высокую сумму баллов, чем у других абитуриентов.

. Даже если среднее специальное образование было получено на бесплатной (бюджетной) основе, претендовать на поступление на бюджет в вуз никто не запрещает. Для этого нужно успешно пройти конкурсный отбор и «показать» приемной комиссии более высокую сумму баллов, чем у других абитуриентов. Возможность выбора профессии. Наличие диплома медсестры не запрещает выпускнице медколледжа подать документы в экономический вуз или отправиться учиться IT-специальности. При этом лишь важно помнить, что сам факт наличия среднего профессионального образования не сыграет в новом обучении никакой роли: и поступать, и учиться придется на общих основаниях.

Федеральное агентство новостей /

Условия поступления в вуз после колледжа

Требования к поступающим утверждены приказом Минобрнауки РФ в 2015 году и дополнены в 2018 году. Они предусматривают следующий порядок приема на обучение.

Единый госэкзамен сдавать не нужно

Поступить в вуз после колледжа можно без ЕГЭ. Однако общих требований ко всем вузам не существует. Каждый институт устанавливает свой порядок зачисления. Выпускникам колледжей могут предложить два варианта подтверждения своих знаний.

Первый — пройти вступительные испытания по тем же дисциплинам, которые сдавали выпускники школ. Например, для поступления на специальность «Экономист» бывшие 11-классники предоставляют результаты ЕГЭ по дисциплинам: русский язык, обществознание и математика. Выпускнику колледжа придется сдавать эти дисциплины в качестве вступительных экзаменов.

Второй ― предоставить результаты ЕГЭ, полученные в течение года. Если у абитуриента есть сертификат по какой-то из дисциплин, необходимых для поступления, можно предоставить его конкурсной комиссии, эти баллы будут зачтены. Если же результатами ЕГЭ абитуриент недоволен, он может не предоставлять сертификат, а сосредоточиться на сдаче вступительных экзаменов.

Порядок приема сертификатов и количество вступительных экзаменов устанавливает вуз. Варианты могут быть разными:

сдача всех дисциплин в виде вступительных экзаменов;

возможность выбрать лучший балл по одной из дисциплин – попросить зачесть результаты ЕГЭ или экзамена, с которым абитуриент отлично справился;

обязательная замена результатов ЕГЭ на экзамен по значимым для вуза дисциплинам.

Уточнять правила поступления в вуз после колледжа нужно в интересующем институте или университете.

Вступительных экзаменов будет много

По новым нормам абитуриент может подавать документы не в один, а сразу в пять вузов. А количество интересующих его специальностей может составлять до десяти. При этом выпускники школ имеют возможность просто предоставить сертификаты ЕГЭ в разные учебные заведения. Выпускникам техникумов, если они планируют сдавать вступительные экзамены, делать это придется в каждом из интересующих вузов.

Факт. Результаты испытаний рассчитываются по 100-балльной шкале. Их сумму затем сравнивают с баллами других абитуриентов и зачисляют тех, у кого сумма баллов больше.

Документы для поступления в вуз после колледжа стандартны

Пакет документов включает:

паспорт;

СНИЛС;

диплом об окончании среднеспециального учебного заведения;

заявление о зачислении.

Если в вузе есть творческий конкурс или дипломы об участии в олимпиадах, научных и творческих проектах добавляют абитуриенту дополнительные баллы, стоит предоставить все, что есть в творческой или научной копилке. Абитуриентов-олимпиадников, как правило, зачисляют в первую очередь.

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Можно ли поступить на третий курс вуза после колледжа

Все абитуриенты зачисляются строго на первый курс. В некоторых вузах студентам со средним специальным образованием дают возможность пройти обучение по ускоренной программе. Но такой план обучения, во-первых, не обязателен и вводится только по усмотрению руководства конкретного вуза. А во-вторых, он позволяет перезачесть лишь те учебные дисциплины, которые студент ранее освоил в техникуме.

Если каких-то дисциплин, представленных на первом курсе вуза, в документах студента нет, осваивать их придется на общих основаниях, а значит, сократить продолжительность обучения не удастся. Если же большую часть дисциплин получится перезачесть, продолжительность обучения сократится на год и составит 3–4 года (для очной формы обучения меньше, чем для заочной).

Факт. Чтобы перезачесть уже освоенные дисциплины, студенту нужно обратиться в деканат с заявлением.

Льготы при поступлении в вуз после колледжа

Перечень льгот не отличается от такового для выпускников школ. В первую очередь, то есть вне конкурса, в институты зачисляют абитуриентов, которые стали победителями и призерами олимпиад. Уровень олимпиад высокий — международный или финальный этап всероссийских школьных и вузовских научных состязаний. Пройти вне конкурса удастся тем, кто участвовал в олимпиадах по профилю. Если же олимпиада не была профильной, ее приравняют к ЕГЭ с суммой баллов 100.

Вне конкурса также зачисляют:

детей-инвалидов;

молодых людей до 23 лет — сирот и живущих без попечения родителей;

абитуриентов до 20 лет, один из родителей которых имеет инвалидность, а доход семьи небольшой.

При поступлении на заочную и вечернюю формы обучения приоритет получают молодые люди, отслужившие в ВС РФ.

pixabay.com / Gerd Altmann

Как поступить в вуз после колледжа — инструкция

Чтобы поступить в вуз после колледжа, следует руководствоваться несколькими принципами.

Определитесь с направлением подготовки. Необязательно «привязываться» к имеющемуся образованию. Выбирайте ту специальность, которая нравится. Оцените свои шансы на поступление. В ведущие вузы страны и регионов всегда высокий конкурс, а зачисление проходит в три волны. В первую проходят абитуриенты без экзаменов, затем начинается этап вне конкурса — по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний. Если конкуренция высока, на этом этапе количество мест может и закончиться. Поэтому важно хорошо подготовиться к сдаче внутренних испытаний. Воспользуйтесь подготовительными курсами. Их окончание не гарантирует поступление в вуз после колледжа, но серьезно повышает шансы на успех. В ходе подготовки удастся подтянуть знания по дисциплинам, вспомнить то, что успело забыться, а еще ― познакомиться с преподавателями вуза и убедиться, что учебное заведение вам нравится. Подайте документы вовремя. Каждый вуз объявляет о начале приема документов в свои сроки. Как правило, прием начинается с 20 июня и может продолжаться до конца августа. Но для каждой специальности существуют ограничения по срокам. Например, на бюджетные прием документов может окончиться уже в первую неделю июля, поэтому важно следить за графиком, опубликованным вузом. Сдайте вступительные экзамены. Их количество определяет вуз, а сроки можно уточнить в приемной комиссии. Убедитесь в зачислении. Поступающих без экзаменов на очное обучение зачисляют в первых числах августа. В ходе основного этапа ― до 20 августа. Для заочной формы обучения сроки могут быть увеличены до середины сентября.

Не забывайте на каждом этапе просматривать актуальную информацию о сроках, конкурсных и проходных баллах. Эту информацию можно найти на сайте интересующего вуза.