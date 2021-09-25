Путин поздравил Тардифа с победой на выборах президента IIHF

Москва, 25 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил француза Люка Тардифа, возглавившего Международную федерацию хоккея на льду (IIHF).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Люком Тардифом. Российский лидер поздравил француза с победой на выборах главы IIHF.

Голосование проходило в ходе полугодового конгресса организации в Санкт-Петербурге. В четвертом туре выборов кандидатуру Тардифа поддержали 67 человек. Его конкурент Франц Райндль получил 39 голосов. На посту президента IIHF Тардиф, возглавляющий финансовый комитет организации, сменил Рене Фазеля. Швейцарец занимал эту должность с 1994 года.

Ранее IIHF опубликовала расписание матчей группового этапа хоккейного турнира в рамках Олимпиады в Пекине. Сборная России начнет выступление на ОИ-2022 с игры против Швейцарии.