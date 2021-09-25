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Столкнувшиеся в проливе Босфор сухогрузы показали на видео

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 13:32
Происшествия
Столкнувшиеся в проливе Босфор сухогрузы показали на видео
pixabay.com

Анкара, 25 сентября. Столкнувшиеся в проливе Босфор сухогрузы «Русич-10» и Tahsin İmamoğlu показали на видео турецкие СМИ.

Очевидцы запечатлели на камеру место, где произошла авария. На кадрах видно, что российское судно стоит недалеко от турецкого. На обоих сухогрузах не заметно, что они получили серьезные повреждения.

В настоящее время буксир отшвартовал оба судна, и они стоят на якоре в порту.

По предварительным данным причиной ЧП стал отказ рулевого управления турецкого Tahsin İmamoğlu. «Русич-10» направлялся из Гемлика в Таганрог. На борту находятся 11 человек, все они — россияне.

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авария видео сухогруз
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