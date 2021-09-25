Столкнувшиеся в проливе Босфор сухогрузы показали на видео

Анкара, 25 сентября. Столкнувшиеся в проливе Босфор сухогрузы «Русич-10» и Tahsin İmamoğlu показали на видео турецкие СМИ.

Очевидцы запечатлели на камеру место, где произошла авария. На кадрах видно, что российское судно стоит недалеко от турецкого. На обоих сухогрузах не заметно, что они получили серьезные повреждения.

В настоящее время буксир отшвартовал оба судна, и они стоят на якоре в порту.

Russian, Turkish cargo ships collide in Istanbul's Bosphorus Straithttps://t.co/l297g4gaWg pic.twitter.com/MphXITRojX — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) September 25, 2021

По предварительным данным причиной ЧП стал отказ рулевого управления турецкого Tahsin İmamoğlu. «Русич-10» направлялся из Гемлика в Таганрог. На борту находятся 11 человек, все они — россияне.