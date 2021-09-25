Минобороны РФ подписало соглашение по развитию армейской тактической стрельбы

Москва, 25 сентября. Подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством обороны России и Федерацией армейской тактической стрельбы состоялось в парке «Патриот».

Известно, что от российского военного ведомства соглашение подписал заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, а от второй стороны — генеральный секретарь Федерации армейской тактической стрельбы Дмитрий Нестеров.

Отмечается, что предметом данного соглашения стало взаимодействие сторон по развитию военно-прикладного вида спорта «Армейское тактико-стрелковое многоборье» в Вооруженных силах России. В рамках подписанного документа стороны обязуются взаимодействовать по таким направлениям: подготовка и участие команд в соревнованиях по тактической стрельбе, оказание поддержки, направленной на обеспечение, укрепление позиций и повышение авторитета армейского спорта на международной арене.

Ранее Минобороны РФ подписало контракт на поставку обновленных АК-12 «Калашников» в рамках военно-технического форума «Армия-2021», который прошел в августе. Как уточнили позднее в «Калашникове», войска в обозримом будущем получат десятки тысяч новых автоматов.