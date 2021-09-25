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Крымские волонтеры ищут дом для собаки с необычными глазами
Общество

Карина Лесничая живет в Севастополе и много лет помогает животным, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Фотографию истощенной собаки она увидела в Интернете, и сразу решила забрать животное на передержку.

«Девушка, гуляя со своей собакой по лесу, увидела вот эту маленькую собачку, нашего Старичка, как мы его уже сейчас называем, в абсолютно истощенном состоянии. Он был абсолютно обезвожен, мало на что реагировал», — рассказывает Карина.

Сейчас собака приходит в себя. Активисты позаботились, чтобы у Старичка было удобное спальное место и полезная еда. Карина планирует отвезти животное в ветеринарную клинику, чтобы узнать не только о состоянии здоровья, но и о необычных глазах собаки.

«О его характере сейчас сложно судить, так как он был брошен и предан, конечно он сейчас пока замкнут и закрыт. Его глаза — генетическая особенность, которая на здоровье не влияет, но это лишь предварительное заключение. Когда он начнет нам доверять, дастся нам в руки, мы обязательно его дообследуем», — обещает зоозащитница.

Оставить собаку у себя Карина не может, поэтому ищет добрые руки для Старичка. К счастью, претендентов много, и как только четвероногий друг поправит здоровье, его отправят в новую любящую семью.

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