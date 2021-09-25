La Manzana Mordida: топовый iPhone 13 несовместим с беспроводной зарядкой

Мадрид, 25 сентября. Представители новой линейки iPhone не могут функционировать с определенными аксессуарами.

Мощнейшие версии недавно презентованного семейства iPhone в виде моделей 13 Pro и 13 Pro Max не работают с беспроводной зарядкой, о чем подробно написали в испанском блоге La Manzana Mordida.

Авторы публикации отмечают, что один из читателей портала купил iPhone 13 Pro в комплекте с чехлом, а также беспроводной зарядкой MagSafe Duo, которая позволяет одновременно осуществлять зарядку двух девайсов. Вскоре пользователь был удивлен, так как крупная камера на iPhone 13 Pro повлияла на возможность зарядки устройства. Модуль выпирает и не дает заряжать смартфон.

Покупатель поразился тем, что наиболее дорогостоящий продукт Apple оказался непроработанным и из-за габаритов камеры не может заряжаться через беспроводной MagSafe Duo.

Журналисты указывают, что младшие комплектации iPhone 13 и 13 mini могут быть подключены к соответствующему зарядному устройству. Известно, что корпорация из Купертино обновила в начальных версиях телефонов камеры и батареи.