Глава ФЗНЦ заявил об отсутствии угрозы от талибов для соседних с Афганистаном стран

Москва, 25 сентября. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей заявил, что новый режим Афганистана не представляет угрозы для соседних стран и занят только внутренними проблемами.

Последние события в Афганистане приковали к себе внимание прессы и всего мирового сообщества, которое пристально следит за первыми политическими шагами «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в РФ). Россия не является исключением: в Кремле наблюдают за тем, будет ли новый афганский режим следовать своим же обещаниям, о чем ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы предпочитаем самым внимательным образом наблюдать за тем, что делают талибы в Афганистане, какую окончательную структуру примет система власти в этой стране, как будут обеспечиваться ранее данные обещания», — сказал Песков.

В беседе с изданием «НьюИнформ» социолог и глава ФЗНЦ Максим Шугалей отметил, что соседним с Афганистаном странам можно не опасаться агрессии «Талибана»: новый режим в настоящий момент занят выстраиванием отношений с мировым сообществом. Их движение не представляет угрозы для других стран, о чем талибы неоднократно сообщали прессе. В интересы талибов входит только процветание Афганистана, а не экспансия.

«Необходимо наладить отношения с соседними странами, войти и интегрироваться в большую политику. Вот здесь основная проблема, а не в том, чтобы они брали дальше страны», — резюмировал глава ФЗНЦ.

Напомним, талибы пришли к власти в Афганистане в середине августа, когда на фоне отвода американских войск развернули успешное наступление. К 15 августа боевики без боя взяли Кабул и президентский дворец. Лидер республики Ашраф Гани добровольно сложил с себя полномочия и покинул страну. Уже 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.

Ранее журналисты ФАН побеседовали с востоковедом Дмитрием Вородиным о причинах, по которым международное сообщество не торопится признавать талибов и легитимность их власти в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.