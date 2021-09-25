Посол Сергей Нечаев назвал откровенными фейками заявления Германии о российском газе

Берлин, 25 сентября. Выпады немецких политиков в адрес Москвы, что она якобы завышает цены на газ и ограничивает поставки топлива, вызывают недоумение, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

Российский дипломат напомнил, что некоторые германские политики и СМИ распространяют недостоверную информацию о так называемом невыполнении обязательств со стороны Москвы относительно поставок газа.

«Эти заявления вызывают недоумение и не имеют ничего общего с реальным положением дел», — заявил посол в интервью журналистам.

Сергей Нечаев подчеркнул, что подобные выпады являются откровенными фейками, которыми политики ФРГ пытаются подменить объективный анализ ситуации.

Как стало известно ранее, Будапешт планирует импортировать российский газ в ближайшие 15 лет. Венгерские власти намереваются подписать с «Газпромом» соответствующее соглашение.