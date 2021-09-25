Читатели Fox News обвинили Вашингтон в нападениях афганских беженцев на американцев в США

Вашингтон, 25 сентября. Ситуация с нападениями мигрантов из Афганистана на американских военных будет лишь усугубляться, считают жители Соединенных Штатов.

Афганские граждане, бежавшие в США, недавно напали на американскую военнослужащую в штате Нью-Мексико. Этот инцидент сильно возмутил жителей государства, которые высказались в комментариях под соответствующей новостной статьей на портале Fox News. По их словам, причиной произошедшего являются культурные особенности Афганистана и Соединенных Штатов, которые сильно различаются, а также решение Вашингтона о выводе американских войск с афганской территории.

Власти США хотели создать красивую картинку для СМИ, наполняя самолеты афганцами, которые стояли в очередях в аэропорту Кабула, отметил один из комментаторов. По его словам, это позволило Белому дому похвастаться перед журналистами масштабами эвакуации. Некоторые пользователи американского сегмента Сети подчеркнули, что инциденты с нападениями будут лишь учащаться, так как между народами США и Афганистана существует большая культурная разница.

«Ничего удивительного. А будет только хуже. То, что мы позволили им приехать сюда, не означает, что они изменили свои убеждения и обычаи», — спрогнозировал один из интернет-пользователей.

Комментаторы рассказали, во что афганские мигранты превратили США. Они заявили, что беженцы воспринимают Соединенные Штаты, как некий «парк развлечений» для преступников, в котором можно делать все, что придет в голову. Одни из пользователей обвинил Вашингтон в подобных нападениях, раскритиковав власти за поспешное бегство ВС США из Афганистана, так как это не позволило провести тщательную проверку афганцев еще до отправки их в США.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что вывод американских войск из Афганистана ознаменовал завершение эпохи бесконечных вооруженных противостояний с участием США. По его словам, Вашингтон вступил в эру «неустанной дипломатии», ввиду чего силовые методы будут приниматься лишь в случае крайней необходимости.