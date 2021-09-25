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Сбросивший девять килограммов Сергей Бурунов рассказал о своем нового рационе

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 13:05
Шоу-бизнес
Сбросивший девять килограммов Сергей Бурунов рассказал о своем нового рационе
instagram.com  /  @sergeyburunovofficial

Москва, 25 сентября. Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов отказался от сахара, решив проверить, есть ли у него сила воли. Результаты эксперимента актера очень порадовали.

Сергей Бурунов стал ведущим второго сезона шоу «Форт Боярд». По признанию артиста, съемки программы стали для него настоящим испытанием. Трудности, отмечает он, возникли в первую очередь из-за физических нагрузок, которые сравнимы с физподготовкой в военном училище.

Бурунов надеялся, что, преодолевая ежедневно по 50 лестничных пролетов, к концу съемок он заметно похудеет. Однако сбросить вес таким образов звезде «Полицейского с Рублевки» не удалось. Тогда актер, весивший 97 килограммов, решил провести эксперимент над собой: он отказался от сахара. Результат не заставил себя долго ждать — Бурунов похудел на девять килограммов и планирует сбросить еще десять. Как отметил артист, на диету он сел не для какой-то конкретной роли, а заботясь о собственном здоровье.

«Я решил провести эксперимент – выяснить, кто сильнее: сахар или я. Есть у меня сила воли или нет… Если вы зайдете в магазин и мысленно уберете весь сахар, который содержится в продуктах, то из всего, что лежит на прилавках, останется процентов 20», — поделился открытием Сергей Бурунов в интервью «Собеседнику».

По признанию артиста, порой ему приходится проявлять «чудеса воли». Например, во время летнего отдыха на Кипре во всех ресторанах звезде предлагали картошку с различными соусами. Несмотря на настойчивость официантов, Бурунов отказывался от аппетитного блюда, следуя своей диете.

В конце лета популярный комик Семен Слепаков удивил фанатов резкими изменениями во внешнем виде. Юморист сбросил 13 килограммов и сильно подтянулся после развода с женой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Сбросивший девять килограммов Сергей Бурунов рассказал о своем нового рационе
актер здоровье диета похудение бурунов
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