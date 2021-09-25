Сенатор Климов дал американцам совет по улучшению отношений с Россией

Американским политикам пора начать вести себя как «порядочные взрослые люди» и прекратить закатывать истерики на международном уровне. Об этом в интервью ФАН заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов.

Информированные источники ряда российских СМИ в органах государственной власти сообщают, что выдача въездной визы в РФ заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд возможна, но только при обеспечении ответных мер. Москва настаивает на взаимности и просит у Вашингтона выдать визу специалисту Департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константину Воронцову — он не может получить одобрение на въезд в Соединенные Штаты с осени 2019 года.

Климов отметил, что нельзя с полной уверенностью сказать, примут ли американцы условия российской стороны.

«У них много в этом отношении завязано на внутренней политике, — подчеркнул сенатор. — Так что играть в «угадайку» бессмысленно. МИД придется действовать уже по ситуации: как США поступят, так мы им и ответим. Я хотел бы напомнить, что всю эту историю с ограничением контактов всякого рода должностных лиц обеих стран (включая, кстати, и парламентариев) затеяла не Москва, а Вашингтон, причем достаточно давно».

По словам собеседника ФАН, все это время Россия лишь «отвечала зеркально».

«Американцы сами себе палки в колеса ставят. Странные люди: хотят поступать так, как им удобно, при этом совершенно не заботясь о партнерах. Но так не получится! Теперь, когда они вдруг захотели цивилизованного общения, им придется самим делать первый шаг к нему», — заявил парламентарий.

Климов напомнил, что даже во времена холодной войны не было столь «трагикомической ситуации».

Global Look Press / Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

«Это говорит о полной деградации дипломатии как таковой, — заметил сенатор. — И это при том, что нынешний президент США Джо Байден заявляет, что его страна переходит от военных методов к дипломатическим! Ну что же, тогда следует напомнить этому человеку, что обозначенные им методы ведения международной политики подразумевают контакты между должностными лицами, взаимные поездки и общение в офлайн-формате».

Парламентарий также сделал предположение о возможной цели поездки Нуланд в Россию.

«Могу только догадываться, что она планирует что-то делать с двусторонними российско-американскими отношениями, — заметил собеседник ФАН. — Там действительно есть над чем поработать: накопилось много разных вопросов».

Климов подчеркнул, что американцам «пора бы уже научиться вести себя порядочно».

«А не как припадочные истерички, которые думают только о себе, — высказас свое мнение сенатор. — Так политика не делается».

Ранее политолог Юрий Кот заявил, что украинский энергокризис стал платой Киева за антироссийский курс.