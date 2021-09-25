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Удаленку вводят в учебных заведениях Саратовской области из-за ОРВИ и COVID-19

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 12:59
Общество
Удаленку вводят в учебных заведениях Саратовской области из-за ОРВИ и COVID-19
pixabay.com

Саратов, 25 сентября. Дистанционное обучение вводится в образовательных учреждениях Саратовской области из-за подъема заболеваемости ОРВИ и COVID-19, сообщили местные власти.

Удаленку вводит во всех крупных населенных пунктах региона, сообщил Telegram-канал правительства Саратовской области. Минобразования рекомендовало принять ограничительные меры и организовать обучение с применением дистанционных технологий для школ и организаций дополнительного образования.

«Переход на дистанционное обучение предлагается точечно — только в крупных городах и районных центрах», — говорится в сообщении.

Остальные учреждения будут работать в обычном режиме. В каждом из них усилят контроль за соблюдением санитарных требований и выполнением профилактических мероприятий. Удаленка позволит предотвратить рост заболеваемости, считают власти.

Сезон гриппа и ОРВИ начался в России. Порог заболеваемости превышен уже в 61 регионе РФ, отметили в Роспотребнадзоре.

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саратов коронавирус удаленка
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