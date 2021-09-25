Валя Карнавал поссорилась с Даней Милохиным из-за трека Егора Крида

Москва, 25 сентября. Популярный TikTok-блогер и рэп-исполнитель Даня Милохин признался, что у него не самые лучшие отношения с тиктокершей и певицей Валей Карнавал.

В недавнем интервью Милохин говорил о симпатии к девушке и отмечал, что даже хотел бы видеть ее в своем TikTok-доме. Однако пока перспектива совместного творчества звезд очень туманна, поскольку Карнавал поссорилась с коллегой по платформе.

Причиной конфликта стал трек Pussy Boy экс-возлюбленного певицы, рэпера Егора Крида. Милохин неоднократно использовал в своих роликах песню, в которой певец жестко отозвался о бывшей девушке.

«Я знаю, что она меня не любит. За то, что я поснимал кучу разных видосов. Но не с целью ее обидеть…» — подчеркнул тиктокер в эфире YouTube-шоу «Ночной контакт».

По словам блогера, у Крида получился очень крутой трек, поэтому Милохин снял видео под припев. После этого Карнавал везде отписалась от звезды TikTok. Милохин даже предложил запустить хештег «Валя, подпишись на Даню», чтобы помириться с певицей. При этом блогер добавил, что испытывает только дружескую симпатию к тиктокерше.

Валя Карнавал недавно записала новый трек совместно с DJ Smash. Премьера песни под названием «Тихий гимн» состоялась 17 сентября.