Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 сентября 13:50
13:47
Происшествия
Злоумышленник обстрелял входную дверь московского театра «Около дома Станиславского»
13:47
Общество
Две девочки из Самарской области вышли в полуфинал отбора «Детского Евровидения»
13:42
Происшествия
Собака скончалась после шестичасового перелета из Мирного в Москву
13:41
Шоу-бизнес
Us Weekly сообщил о расставании Тома Круза и Хейли Этвелл
13:37
Политика
Аксенов отправил в отставку министра транспорта Крыма
13:33
Спорт
Путин поздравил Тардифа с победой на выборах президента IIHF
13:33
Общество
Курорт «Роза Хутор» в ночь на 25 сентября засыпало снегом
13:31
Происшествия
Столкнувшиеся в проливе Босфор сухогрузы показали на видео
13:29
Общество
Движение на участке улицы Ново-Садовой в Самаре в центр города закрыли навсегда
13:26
Армия
Минобороны РФ подписало соглашение по развитию армейской тактической стрельбы
Все новости

Валя Карнавал поссорилась с Даней Милохиным из-за трека Егора Крида
Шоу-бизнес
Валя Карнавал поссорилась с Даней Милохиным из-за трека Егора Крида
instagram.com  /  @danya_milokhin

Москва, 25 сентября. Популярный TikTok-блогер и рэп-исполнитель Даня Милохин признался, что у него не самые лучшие отношения с тиктокершей и певицей Валей Карнавал.

В недавнем интервью Милохин говорил о симпатии к девушке и отмечал, что даже хотел бы видеть ее в своем TikTok-доме. Однако пока перспектива совместного творчества звезд очень туманна, поскольку Карнавал поссорилась с коллегой по платформе.

Причиной конфликта стал трек Pussy Boy экс-возлюбленного певицы, рэпера Егора Крида. Милохин неоднократно использовал в своих роликах песню, в которой певец жестко отозвался о бывшей девушке.

«Я знаю, что она меня не любит. За то, что я поснимал кучу разных видосов. Но не с целью ее обидеть…» — подчеркнул тиктокер в эфире YouTube-шоу «Ночной контакт».

По словам блогера, у Крида получился очень крутой трек, поэтому Милохин снял видео под припев. После этого Карнавал везде отписалась от звезды TikTok. Милохин даже предложил запустить хештег «Валя, подпишись на Даню», чтобы помириться с певицей. При этом блогер добавил, что испытывает только дружескую симпатию к тиктокерше.

Валя Карнавал недавно записала новый трек совместно с DJ Smash. Премьера песни под названием «Тихий гимн» состоялась 17 сентября.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Валя Карнавал поссорилась с Даней Милохиным из-за трека Егора Крида
крид Милохин Валя Карнавал
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru