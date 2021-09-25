Пилоты МиГ-29К Северного флота РФ провели летную тренировку в экстремальных метеоусловиях

Североморск, 25 сентября. Летчики отдельного корабельного авиаполка СФ РФ на истребителях МиГ-29К провели летную тренировку в сложных погодных условиях над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.

Известно, что во время тренировки бывшие курсанты под руководством опытных инструкторов отработали навыки одиночного пилотирования и слаженность полета в составе звеньев. Летчики поднимались в небо 16 раз, чтобы попрактиковаться в полете при низкой облачности и порывистом ветре.

По итогам учений экипажи получат и подтвердят допуск в летный состав, что позволит им пилотировать истребители даже в экстремальных погодных условиях. Стоит отметить, что МиГ-29К — это одна из самых успешных советских боевых машин, в которой используются стелс-технологии.

Ранее сообщалось, что в порт Северного флота РФ в конце сентября прибудет учебный корабль «Смольный» в рамках третьего этапа дальнего похода с целью морской практики курсантов военно-морских учебных заведений.