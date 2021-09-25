Макеева заявила, что не пустит домой экс-супругу Малькова для встречи с родным сыном

Москва, 25 сентября. Актриса театра и кино Анастасия Макеева в очередной раз обвинила художницу Светлану Малькову во лжи и заявила, что не пустит ее на порог дома для встречи с родным сыном Андреем.

Несколько месяцев продолжается война между Анастасией Макеевой и Светланой Мальковой, муж которой – строитель Роман Мальков – оставил ее одну с четырьмя детьми ради отношений с актрисой. В скандал оказались замешаны и дети: старший сын бывших Мальковых после развода родителей принял сторону отца и переехал к нему и новоиспеченной мачехе в Москву. Светлана не раз с ужасом отмечала, как изменился 16-летний Андрей после переезда. По словам художницы, сын не выходит с ней на связь, поэтому она даже не знает, ходит ли он в школу.

Это заявление вывело из себя Макееву, которая разразилось очередным постом с проклятиями в адрес Светланы Мальковой. Звезда обвинила женщину во лжи, отметив, что именно из-за ее поведения вопрос с обучением Андрея долго не решался. Как утверждает артистка, экс-супруга Романа Малькова не выслала необходимые документы для перевода в другое учебное заведения.

«Только в конце августа мы смогли их забрать. Будь в тебе хоть капля заботы о сыне, ты бы сама их выслала, и Андрей пошел в школу вовремя, но ты этого не сделала», — разразилась гневной тирадой Макеева в Instagram-аккаунте.

Кроме того, актриса заявила, что не пустит Светлану на порог дома, если та наконец-то соизволит встретиться с родным сыном. По словам Макеевой, она не против встреч Андрея с матерью, однако хочет чтобы это было на нейтральной территории.

«Может тебе сердца твоего хватит все же встретиться с сыном. Но не мечтай. В дом свой я тебя не пущу. У меня слишком чисто для такого рода персон, как ты!» — обратилась звезда к экс-супруге Романа Малькова.

Недавно 16-летний Андрей заявил, что семья со стороны матери устроила ему настоящую травлю из-за переезда в Москву. За пасынка активно вступается Анастасия Макеева. Артистка уверяет, что подросток не выдерживает «изобилия лжи и клеветы» и сильно переживает, ведь родная мама стала его врагом.